Wrestling Gold Medal Winners : झारखंड और हिमाचल प्रदेश के पहलवानों ने जीते 2-2 गोल्ड

रायपुर: अंबिकापुर में आयोजित कुश्ती प्रतियोगिता के पहले दिन झारखंड और हिमाचल प्रदेश ने दो-दो गोल्ड मेडल अपने नाम किए। वहीं, मिजोरम ने रविवार को रायपुर में जारी खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 के पांचवें दिन वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता के समापन पर दो गोल्ड जीते।

पूनम उरांव ने महिलाओं के 50 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में तेलंगाना की गीता को 6-3 से हराया, जिसके साथ झारखंड ने अपने गोल्ड मेडल का खाता खोला। वहीं, अंजीत कुमार मुंडा ने पुरुषों के 67 किलोग्राम ग्रीको रोमन फाइनल में गुजरात के मुकेश वासवा को टेक्निकल सुपीरियरिटी के आधार पर हराया।

हिमाचल प्रदेश के दो गोल्ड मेडल नवश कुमार (97 किलोग्राम वर्ग) और प्रियंका चौधरी (महिलाओं का 62 किलोग्राम वर्ग) के जरिए आए, जबकि मिजोरम ने जोसांगज़ुआली (महिलाओं का 86+ किलोग्राम वर्ग) और डेविड जोहिंगमाविया (पुरुषों का 110+ किलोग्राम वर्ग) के पोडियम पर शीर्ष स्थान हासिल करने के साथ अपने गोल्ड मेडल की संख्या चार तक पहुंचा दी। इन गोल्ड मेडल्स की बदौलत मिजोरम ओवरऑल मेडल टैली में पांचवें स्थान पर पहुंच गया।

कर्नाटक 15 गोल्ड, छह सिल्वर और चार ब्रॉन्ज मेडल के साथ ओवरऑल स्टैंडिंग में शीर्ष पर बना हुआ है, जबकि ओडिशा 9 गोल्ड, चार सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज मेडल के साथ दूसरे स्थान पर है। मेजबान छत्तीसगढ़, जिसने वेटलिफ्टिंग में एक सिल्वर (ऋषिका कश्यप) और एक ब्रॉन्ज (लकी बाबू मरकाम) मेडल जीता था, मेडल स्टैंडिंग में खिसककर 9वें स्थान पर पहुंच गया।

वेटलिफ्टर सांबो लापुंग ने अरुणाचल प्रदेश को असम से आगे निकलकर तीसरे स्थान पर पहुंचने में मदद की, उन्होंने कुल 299 किलोग्राम वजन उठाकर पुरुषों के 100 किलोग्राम वर्ग का गोल्ड मेडल जीता। मिजोरम के डेविड लाल जॉम्डिका कुल 270 किलोग्राम भार के साथ दूसरे स्थान पर रहे, जबकि छत्तीसगढ़ के लकी बाबू ने कुल 261 किलोग्राम वजन उठाकर ब्रॉन्ज अपने नाम किया।

महाराष्ट्र ने भी मेडल टैली में अपनी स्थिति मजबूत की। वेटलिफ्टर साक्षी बुरकुले ने महिलाओं के 86 किलोग्राम वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए राज्य को अपना दूसरा गोल्ड मेडल दिलाया। उनका कुल वजन 150 किलोग्राम था, जो सिल्वर मेडल जीतने वाली छत्तीसगढ़ की ऋषिका कश्यप के वजन से 29 किलोग्राम ज्यादा था। साक्षी ने आगे बढ़कर नेतृत्व किया और उन्हें शायद ही किसी चुनौती का सामना करना पड़ा। ऋषिका का प्रदर्शन भी अच्छा रहा, जिन्होंने पोडियम पर जगह बनाई।

इसके बाद पहलवान विनोद सालकर ने पुरुषों की 125 किलोग्राम फ्रीस्टाइल प्रतियोगिता में नॉर्डिक मुकाबले में शीर्ष स्थान हासिल कर महाराष्ट्र के पदकों की संख्या में एक और गोल्ड मेडल जोड़ा।

जम्मू-कश्मीर ने भी रविवार को कुश्ती प्रतियोगिता में एक स्वर्ण और एक रजत पदक जीतकर अपना खाता खोला। मुनीर हुसैन ने पहले दौर में तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर महाराष्ट्र के विक्रम पवार को 11-1 से हराकर पुरुषों की 74 किलोग्राम फ्रीस्टाइल श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता, जबकि शमा हून 97 किलोग्राम ग्रीको-रोमन फाइनल में हिमाचल प्रदेश के नवश कुमार से हार गए।

--आईएएनएस