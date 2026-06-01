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खिताबी जीत के बाद कोहली का खुलासा, बताया कब लौटा टीम का आत्मविश्वास?

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jun 01, 2026, 04:02 AM

अहमदाबाद, 31 मई (आईएएनएस)। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने रविवार को गुजरात टाइटंस (जीटी) के विरुद्ध 5 विकेट से जीत दर्ज करते हुए लगातार अपना दूसरा आईपीएल खिताब जीता। टाइटल जीतने के बाद विराट कोहली ने बताया है कि इस सीजन टीम का आत्मविश्वास कब लौटा था?

रविवार को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए खिताबी मुकाबले में टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी गुजरात टाइटंस ने 8 विकेट खोकर 155 रन बनाए। इस टीम के लिए वॉशिंगटन सुंदर ने 50 रन की पारी खेली। इनके अलावा, निशांत संधू ने 20 रन टीम के खाते में जोड़े। विपक्षी खेमे से रासिख सलाम डार ने सर्वाधिक 3 विकेट हासिल किए।

इसके जवाब में आरसीबी ने 18 ओवरों में मुकाबला अपने नाम कर लिया। इस पारी में विराट कोहली ने 42 गेंदों में 12 बाउंड्री के साथ 75 रन की नाबाद पारी खेली, जबकि वेंकटेश अय्यर ने 32 रन का योगदान टीम के खाते में दिया। जीटी के लिए राशिद खान ने 2 विकेट हासिल किए।

आरसीबी के लिए मैच जिताऊ पारी खेलने के बाद विराट कोहली ने कहा, "मैंने कहा था कि ऐसा नहीं लग रहा कि इस बार भी वैसा ही दबाव है, जैसा पिछले साल था। हम प्वाइंट्स टेबल में टॉप पर थे और हमने कहा था कि अगर योजनाओं को ठीक से लागू करते हैं, तो हम सबसे बेहतरीन हैं।"

कोहली ने कहा, "हमने जो कौशल, संयम और परिपक्वता दिखाई, वह कमाल की थी। ब्रेक के बाद, हमें एक हार मिली और मुंबई इंडियंस के खिलाफ एक करीबी जीत। वह दौर थोड़ा मुश्किल था, लेकिन उस जीत के बाद हमारा आत्मविश्वास लौट आया। हमें बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा। आपको हर बार अकेले ही मोर्चा संभालने की जरूरत नहीं होती। हमारे आगे, पीछे और आस-पास भी कई खिलाड़ी मौजूद हैं। विश्व-स्तरीय गेंदबाजी, हॉफ, भुवी और रासिख ने तो कमाल ही कर दिया। हमारी टीम में संतुलन और ताकत, दोनों ही मौजूद हैं।"

दूसरी तरफ, क्रुणाल पांड्या ने पिछले 11 वर्षों में अलग-अलग टीमों के लिए 5 ट्रॉफी जीती हैं। वह मुंबई इंडियंस के लिए 3 खिताब जीत चुके हैं। आरसीबी को लगातार दूसरी बार आईपीएल विजेता बनाने के बाद क्रुणाल ने कहा, "इसमें कोई शक नहीं है कि लगातार जीत हासिल करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। 11 वर्षों में 5 ट्रॉफियां जीतना अपने आप में बेहद खास है। इसका काफी हद तक श्रेय हमारी सपोर्ट स्टाफ टीम को जाता है। जिस तरह से उन्होंने नीलामी से पहले तैयारी की और टीम को तैयार किया, उससे तो आधी लड़ाई तो नीलामी में ही जीत ली गई थी। इस बात की बेहद खुशी है कि हमने लगातार दूसरी बार इस ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमाया है। यह जीत आरसीबी के सभी फैंस के लिए है, और साथ ही विराट के लिए भी।"

--आईएएनएस

आरएसजी

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