खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेने के बजाय दूसरों पर दोष मढ़ते हैं पाकिस्तानी खिलाड़ी : दानिश कनेरिया

नई दिल्ली, 21 सितंबर (आईएएनएस)। पाकिस्तान के पूर्व स्पिनर दानिश कनेरिया ने एशिया कप 2025 में भारत के खिलाफ मिली करारी हार के बाद पाकिस्तानी टीम की आलोचना की है। कनेरिया के मुताबिक टीम मैनेजमेंट और खिलाड़ी खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेने के बजाय दूसरों पर दोष मढ़ते हैं।

दानिश कनेरिया ने यह टिप्पणी भारत-पाकिस्तान के बीच 'हैंडशेक विवाद' के बाद की है, जिस मैच में पाकिस्तान को 7 विकेट से करारी हार का सामना करना पड़ा था।

दानिश कनेरिया ने आईएएनएस से कहा, "पाकिस्तान क्रिकेट इस समय दयनीय स्थिति में है। ऐसा अक्सर होता है। जब कोई समस्या (हाथ मिलाने में आनाकानी) होती है, तो जिम्मेदारी लेने के बजाय, वे दूसरों पर दोष मढ़ते रहते हैं।"

इसके साथ ही दानिश कनेरिया ने पाकिस्तान के क्रिकेट अधिकारियों से जवाबदेही तय करने का अनुरोध किया है।

पूर्व लेग स्पिनर ने कहा, "पाकिस्तान के चयनकर्ताओं को 22 करोड़ लोगों में से टीम चुनने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। आपने कौन-सी टीम चुनी? आपने कौन-से कोचिंग पद दिए? आपकी खेल योजना, रणनीति और दृष्टिकोण क्या था?"

कनेरिया ने स्वीकारा है कि भारत-पाकिस्तान के बीच स्पष्ट तौर पर अंतर दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा, "पाकिस्तान उम्मीद के मुताबिक एशिया कप में अच्छा नहीं खेल रहा, जबकि भारत एक शीर्ष स्तरीय टीम है। पिछले मैच में टीम इंडिया के प्रदर्शन को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि पाकिस्तान की टीम भारत से बेहतर नहीं है।"

कनेरिया ने भारत के खिलाफ 14 सितंबर को खेले गए मुकाबले के बाद 'हैंडशेक विवाद' को लेकर कहा, "हाथ मिलाने की घटना ने काफी हंगामा मचाया था। अगर पाकिस्तान इसी तरह आगे बढ़ता रहा और क्रिकेट पर ध्यान नहीं दिया, तो टीम और भी पतन की ओर बढ़ेगी।"

कनेरिया के अनुसार, अगर पाकिस्तान सर्वश्रेष्ठ टीमों से मुकाबला करना चाहता है, तो उसे एक स्पष्ट रणनीति, उचित योजना और मजबूत क्रियान्वयन की जरूरत है।

