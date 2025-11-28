खराब इंफ्रास्टक्टर की वजह से हुई बास्केटबाल खिलाड़ियों की मौत सुनियोजित हत्या: अनुराग ढांडा

नई दिल्ली, 28 नवंबर (आईएएनएस)। हरियाणा में बहादुरगढ़ और रोहतक में प्रैक्टिस के दौरान पोल गिरने से दो बास्केटबॉल खिलाड़ियों की मौत पर सियासत तेज है। आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग ढांडा ने इस घटनाओं को सुनियोजित हत्या करार दिया है।

उन्होंने कहा कि हरियाणा की भाजपा सरकार को शर्म आनी चाहिए। हरियाणा में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत खराब हो चुकी है। हमने देखा है कि इंटरनेशनल मैच के दौरान डेढ़ सौ किलो का खिलाड़ी बास्केटबॉल के पोल पर लटक जाता है और ऐसी स्थिति नहीं होती कि कोई पोल गिर जाए। यहां तीन दिन के अंदर दो खिलाड़ियों की मौत हुई है।

उन्होंने कहा कि इससे पता चलता है कि हरियाणा के अंदर खेल इंफ्रास्ट्रक्चर कितना खराब है। बेशर्मी की बात यह है कि पंजाब के सीएम भगवंत मान खिलाड़ियों के परिजनों को सांत्वना देने चले गए तो ये कह रहे हैं कि वह राजनीति कर रहे हैं। दूसरे राज्य का सीएम खिलाड़ी के घर पहुंच गया, लेकिन नायब सिंह सैनी अभी तक नहीं गए। इसके बाद दोनों खिलाड़ियों के परिजनों को पांच-पांच लाख देने की बात कही।

अनुराग ढांडा ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को पांच लाख मुआवजा देने की घोषणा कर सरकार जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रही है। हमने मांग की थी कि सभी ग्राउंड की ऑडिट होनी चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। यह एक सोची-समझी साजिश है। ग्राउंड को जर्जर बनाकर यह सुनियोजित हत्या है। मुख्यमंत्री और मंत्री को जानकारी दिए जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

उन्होंने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण बढ़ाने के लिए भाजपा जिम्मेदार है। प्रदूषण को कम करने का कोई भी प्रयास नहीं किया गया। इसके बावजूद अगर कोई व्यक्ति एयर प्यूरीफायर लेकर घर में साफ हवा लेना चाहे तो उस पर भी 18 प्रतिशत जीएसटी लगा दिया है। यह तो सांस पर टैक्स लगाने जैसा हुआ। अरविंद केजरीवाल ने वह मुद्दा उठाया है जिससे दिल्ली में हर कोई परेशान है। पानी और हवा पर सबका अधिकार है। वाटर और एयर प्यूरीफायर से टैक्स तुरंत हटाया जाना चाहिए।

आप संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर लिखा कि साफ हवा और साफ पानी हर नागरिक का बुनियादी अधिकार है। दिल्ली सहित उत्तर भारत में हवा जानलेवा हो चुकी है और समाधान देने की बजाय सरकार जनता से टैक्स वसूल रही है। लोग अपने परिवार को प्रदूषण से बचाने के लिए एयर प्यूरीफायर लेने जाते हैं और वहां पता चलता है कि सरकार उस पर 18% जीएसटी वसूल रही है। यह सरासर अन्याय है। मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि एयर और वाटर प्यूरीफायर पर लगाया गया जीएसटी तुरंत हटाया जाए। समाधान नहीं दे सकते तो कम से कम जनता की जेब पर बोझ डालना बंद कीजिए।

--आईएएनएस

एएमटी/वीसी