खिलाड़ियों को बल्लेबाजी का पर्याप्त मौका देना लक्ष्य : अमोल मजूमदार

विशाखापत्तनम, 30 अगस्त (आईएएनएस)। महिला वनडे विश्व कप की शुरुआत भारत और श्रीलंका की मेजबानी में 30 सितंबर से हो रही है। सह-आयोजक होने की वजह से भारतीय टीम पर बेहतर प्रदर्शन करने का अतिरिक्त दबाव है। महिला टीम फिलहाल मुख्य कोच अमोल मजूमदार की देखरेख में एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में वनडे विश्व कप की तैयारी कर रही है। तैयारी के लिए विशेष शिविर लगाया गया है।

अमोल मजूमदार ने शनिवार को कहा कि शिविर का मुख्य लक्ष्य खिलाड़ियों को बल्लेबाजी का भरपूर मौका देना है। हम गेंदबाजी और क्षेत्ररक्षण पर भी काम कर रहे हैं। तैयारी शिविर 25 अगस्त से चल रही है।

बीसीसीआई ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो के माध्यम से अमोल मजूमदार ने कहा, "हम मैदान पर खिलाड़ियों को अच्छी बल्लेबाजी का मौका देना चाहते हैं। गेंदबाजी और क्षेत्ररक्षण भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। हम इस पर काम कर रहे हैं।"

उन्होंने कहा कि हमारी चर्चा टीम के प्रदर्शन में लगातार सुधार और इसे आगे ले जाने पर केंद्रित होती है।

इस कैंप में भारतीय 'ए' टीम के कुछ सदस्य भी हैं, जो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया दौरे से लौटे हैं।

विश्व कप से पहले भारतीय महिला क्रिकेट टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलनी है।

विशाखापत्तनम का एसीए-वीडीसीए स्टेडियम 9 अक्टूबर को दक्षिण अफ्रीका और 12 अक्टूबर को गत चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत के विश्व कप मैचों की भी मेजबानी करेगा। भारत ने कभी महिला वनडे विश्व कप नहीं जीता है। भारतीय टीम का श्रेष्ठ प्रदर्शन 2005 और 2017 में रहा था, तब टीम उप विजेता रही थी।

हरमनप्रीत कौर की अगुआई में वनडे विश्व कप के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है।

विश्व कप के लिए भारतीय टीम :-

हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उपकप्तान), प्रतिका रावल, हरलीन देयोल, दीप्ति शर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, रेणुका सिंह ठाकुर, अरुंधति रेड्डी, ऋचा घोष (विकेटकीपर), क्रांति गौड़, अमनजोत कौर, राधा यादव, श्री चरणी, यास्तिका भाटिया (विकेटकीपर) और स्नेह राणा।

