खिलाड़ी के लिए अनुशासन और धैर्य बेहद जरूरी : रोहित शर्मा

मुंबई, 25 अगस्त (आईएएनएस)। भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा के मुताबिक एक खिलाड़ी के लिए अभ्यास, तैयारी, अनुशासन और धैर्य बेहद जरूरी है। इसके साथ ही उन्होंने एकाग्रता के महत्व पर भी प्रकाश डाला है।

सोमवार को एक कार्यक्रम में रोहित शर्मा ने कहा, "जब मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया, तो अपने सीनियर्स को अनुशासन में देखकर प्रभावित हुआ। किसी भी खेल को खेलने के लिए अभ्यास और तैयारी सबसे जरूरी है। हमें मैदान पर पांच दिन खेलना होता है। इसलिए तैयारी बहुत जरूरी है। आप जिंदगी में कुछ भी करें, तैयारी बेहद जरूरी है। लंबे फॉर्मेट में खेलने के लिए अभ्यास और धैर्य की जरूरत होती है। इसके लिए खेल में एकाग्रता की आवश्यकता है।"

भारत को विश्व कप खिताब जिताने वाले चुनिंदा कप्तानों में शुमार रोहित शर्मा अपने टेस्ट करियर में 67 मुकाबले खेल चुके हैं, जिसकी 116 पारियों में 40.57 की औसत के साथ 4,301 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से 12 शतक और 18 अर्धशतक निकले।

वहीं, 273 वनडे मुकाबले में इस दिग्गज खिलाड़ी ने 48.76 की औसत के साथ 11,168 रन जुटाए। यह दाएं हाथ का बल्लेबाज इस फॉर्मेट में तीन दोहरे शतक जड़ चुका है।

रोहित शर्मा के टी20 करियर को देखें, तो उन्होंने भारत की ओर से 159 मुकाबले खेले। इस दौरान रोहित शर्मा ने 32.05 की औसत के साथ 4,231 रन अपने नाम किए, जिसमें पांच शतक और 32 अर्धशतक शामिल हैं।

रोहित शर्मा बतौर कप्तान मुंबई इंडियंस को पांच आईपीएल खिताब जिता चुके हैं। उन्होंने इस लीग में कुल 272 मुकाबले खेलते हुए 29.73 की औसत के साथ 272 रन जुटाए, जिसमें दो शतक और 47 अर्धशतक शामिल हैं। उन्होंने 129 फर्स्ट क्लास मुकाबलों में 29 शतक और 38 अर्धशत के साथ 9,318 रन अपने नाम किए हैं।

रोहित शर्मा का शानदार रिकॉर्ड उनके अभ्यास, अनुशासन और धैर्य का ही परिणाम है।

--आईएएनएस

आरएसजी