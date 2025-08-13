खालिद जमील भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्णकालिक हेड कोच बने

नई दिल्ली, 13 अगस्त (आईएएनएस)। खालिद जमील ने भारतीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच के रूप में दो साल का अनुबंध किया है। इसे एक साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। खबर की पुष्टि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने की है। खालिद जमील 2012 में सावियो मेडेइरा के बाद पुरुष राष्ट्रीय टीम के कोच बनने वाले पहले भारतीय हैं।

राष्ट्रीय टीम का कोच नियुक्त होने से पहले खालिद जमील जमशेदपुर एफसी के मुख्य कोच रहे। टीम ने अपने आधिकारिक 'एक्स' अकाउंट पर जमील को भारतीय फुटबॉल टीम का कोच बनाए जाने की बधाई दी है।

जमील ने कहा, "मुझे राष्ट्रीय टीम का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी मिलने पर बेहद गर्व और सम्मान की अनुभूति हो रही है। पिछले कुछ वर्षों में मुझे भारतीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने का अवसर मिला है और मैं उनकी ताकत और कमजोरियों को गहराई से समझ पाया हूं। सीएएफए नेशंस कप और सिंगापुर के खिलाफ आगामी महत्वपूर्ण एशियन कप क्वालिफायर्स की तैयारी में ये जानकारियां मेरे काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।"

जमील पूर्णकालिक कोच के तौर पर 15 अगस्त को बेंगलुरु के द्रविड़-पादुकोण सेंटर फॉर स्पोर्ट्स एक्सीलेंस में अपने पहले प्रशिक्षण शिविर में भाग लेंगे।

राष्ट्रीय टीम के साथ उनका पहला कार्यकाल सीएएफए नेशंस कप होगा। इस टूर्नामेंट में भारत ग्रुप बी में मेजबान ताजिकिस्तान (29 अगस्त), ईरान (1 सितंबर) और अफगानिस्तान (4 सितंबर) से भिड़ेगा।

अक्टूबर में होने वाले फीफा विंडो में, भारत सिंगापुर के खिलाफ दो महत्वपूर्ण एएफसी एशियन कप 2027 क्वालीफाइंग मैच (9 और 14 अक्टूबर) खेलेगा।

जमील को इंडियन सुपर लीग और आई-लीग में कोचिंग का व्यापक अनुभव है, जहां उन्होंने जमशेदपुर एफसी, नॉर्थईस्टयूनाइटेड एफसी, आइजॉल एफसी, ईस्ट बंगाल एफसी, मोहन बागान एसी और मुंबई एफसी जैसे क्लबों का प्रबंधन किया है। उन्होंने 2016-17 में आइजॉल एफसी को ऐतिहासिक आई-लीग खिताब जिताने में मदद की है।

जमील ने भारत के लिए 15 मैच खेले हैं। वह एक मिडफील्डर थे। 1997 में नेपाल में आयोजित एसएएफएफ चैंपियनशिप में उन्होंने पदार्पण किया था। भारतीय टीम उस टूर्नामेंट में विजयी रही थी। वह 2002 फीफा विश्व कप क्वालीफायर और 2001 मर्डेका टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम का हिस्सा थे।

क्लब करियर में जमील ने नेशनल फुटबॉल लीग, दो फेडरेशन कप और महिंद्रा यूनाइटेड के साथ दो आईएफए शील्ड जीते। उन्होंने एयर इंडिया और मुंबई एफसी के लिए भी खेला। संतोष ट्रॉफी में, जमील ने महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व किया, जिसके साथ उन्होंने 1999 में खिताब जीता।

--आईएएनएस

पीएके/एएस