खेल

खेल न सिर्फ मनोरंजन, बल्कि उद्योग जगत में भी अपनी जगह बना चुका है : मनसुख मांडविया

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 12, 2025, 11:27 AM

नई दिल्ली, 12 सितंबर (आईएएनएस)। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार व युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने शुक्रवार को 'बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स समिट 2025' में शिरकत की। केंद्रीय मंत्री का मानना है कि आज के दौर में खेल न सिर्फ मनोरंजन और पेशेवर करियर के मौके प्रदान कर रहा है, बल्कि उद्योग जगत में भी अपनी जगह बना चुका है।

खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, "मुझे खुशी है कि स्पोर्ट्स स्टार की ओर से स्पोर्ट्स साइंस, स्पोर्ट्स गवर्नेंस, स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट और मैन्युफैक्चरिंग जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। खेल हमारी संस्कृति है, हमारे समाज का दर्पण है, एक पेशा है, मनोरंजन है और साथ ही एक बड़ा उद्योग भी है। खेल का दायरा बहुत बड़ा है। आज खेल न सिर्फ मनोरंजन और पेशेवर करियर के अवसर प्रदान कर रहे हैं, बल्कि व्यवसाय और उद्योग जगत में भी अपनी जगह बना चुके हैं।"

मनसुख मांडविया का मानना है कि खेलों को संगठित और संरचित तरीके से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। देश में खेलों पर गंभीरता से काम किया जाए। अगर ऐसा होता है तो भारत विश्व पटल पर एक स्पोर्ट्स एक्सपोर्ट एजेंट के रूप में उभर सकता है।

मनसुख मांडविया ने कहा, "2014 में जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने 'फिट इंडिया' का नारा दिया। ऐसे में खेलों के प्रति लोगों में रुचि पैदा होने लगी। देश में 'फिट इंडिया' और 'खेलो इंडिया' की मुहिम चलाई गई। हमारे खिलाड़ियों को तमाम सुविधाएं मिलीं। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम शुरू की गई, ताकि खिलाड़ियों को सुविधाएं मिल सकें।"

खेल मंत्री ने कहा, "समग्र दृष्टिकोण के साथ खेलों को आगे बढ़ाना है, तो एक विजन डाक्यूमेंट तैयार करना होगा। उसके लिए प्लान बनाना होगा। आपने स्पोर्ट्स पॉलिसी देखी होगी। हमें दुनिया की बेस्ट चीजों को शामिल करना है, लेकिन मॉडल हमारे देश का होगा। देश में जगह-जगह टैलेंट है। इन खिलाड़ियों को मौका देने के लिए इकोसिस्टम तैयार करना होगा।"

--आईएएनएस

आरएसजी/एबीएम

Related posts

Loading...

More from author

Loading...