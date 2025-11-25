खेल मंत्री ने ब्लाइंड महिला टी20 वर्ल्ड कप विजेताओं को बताया देश के लिए 'प्रेरणा'

नई दिल्ली, 25 नवंबर (आईएएनएस)। खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने मंगलवार को भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्यों को ब्लाइंड टी20 वर्ल्ड कप में उनकी हालिया जीत के लिए सम्मानित किया। भारत ने नेपाल को 7 विकेट से मात देकर ट्रॉफी अपने नाम की है। टीम इंडिया इस टूर्नामेंट में अजेय रही।

महिला खिलाड़ियों की तारीफ करते हुए डॉ. मांडविया ने कहा, "इंडियन महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने देश को गर्व महसूस कराया है। उनकी जीत दिव्यांग खिलाड़ियों और देश का नाम रोशन करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। अपनी इच्छा-शक्ति और हिम्मत से, उन्होंने वो हासिल किया जो सोचा भी नहीं जा सकता था। मैं सभी खिलाड़ियों को उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मैं आप सभी से भविष्य के टूर्नामेंट में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने का आग्रह करता हूं। पूरा देश और सरकार आपके साथ है।"

इस मौके पर भारतीय कप्तान दीपिका टीसी ने कहा, "मुझे इस बात पर बहुत खुशी और गर्व महसूस हो रहा है कि खेल मंत्री ने हमें सम्मानित करने के लिए अपने घर पर बुलाया। उनसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। उनके शब्द न केवल हमें, बल्कि ब्लाइंड कम्युनिटी की अन्य महिलाओं को भी खेलों को करियर के रूप में अपनाने और अपनी कड़ी मेहनत और पक्के इरादे से देश को गर्व महसूस कराने के लिए प्रोत्साहित करेंगे।"

कुछ हफ्तों पहले ही भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप अपने नाम किया था, जिसके बाद महिला ब्लाइंड टीम ने भी खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। भारत ने इस विश्व कप में अपने अनुशासन और पक्के इरादे का परिचय देते हुए खिताब अपने नाम किया।

भारत ने फाइनल मैच में नेपाल को निर्धारित 20 ओवरों में 114/5 के स्कोर पर रोका। इस मुकाबले में नेपाल की तरफ से सरिता घिमिरे ने सर्वाधिक 35 रन बनाए, जबकि बिमला रानी ने 26 रन की पारी खेली।

इसके जवाब में भारत ने 12.1 ओवरों में जीत दर्ज कर ली। करुणा ने 27 गेंदों में 42 रन की पारी खेली, जबकि फुला सरेन ने नाबाद 44 रन बनाए। इनके अलावा, बसंती हांसदा ने 13 रन का योगदान टीम के खाते में दिया।

