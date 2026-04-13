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खेल मंत्री मांडविया ने वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज के पदक विजेताओं को सम्मानित किया

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 14, 2026, 03:44 AM

नई दिल्ली, 13 अप्रैल (आईएएनएस)। भारत बैंकॉक 2026 वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज में कुल 13 पदकों के साथ पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा। इन 13 पदकों में सात स्वर्ण, तीन रजत और तीन कांस्य पदक शामिल हैं, जिसमें सभी कंपाउंड टीम इवेंट्स में क्लीन स्वीप भी शामिल है। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने सोमवार को वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज के पदक विजेताओं को सम्मानित किया।

इस दौरान खेल मंत्री ने कहा, "मैं वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज से विजेता बनकर लौटे भारतीय दल को बधाई देता हूं। 13 पदकों के साथ, आप सभी ने भारत का गौरव बढ़ाया है। जब कोई एथलीट मैदान पर मुकाबला करता है और जीतता है, तो यह सिर्फ उसकी व्यक्तिगत सफलता नहीं होती। यह देश का सम्मान भी बढ़ाती है। भविष्य में, अगर कोई पूछेगा कि ये 13 पदक किसने जीते, तो वे कहेंगे कि भारत ने 13 पदक जीते।"

उन्होंने कहा, "पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश बदल रहा है। देश आगे बढ़ रहा है। एक 'नया भारत' बन रहा है। आप सभी नए भारत की भावना हैं। आपकी सफलता इस नए भारत की नींव को मजबूत करती है। मेरा मानना ​​है कि भविष्य में हमारा देश अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगा और 'विकसित भारत' के साथ-साथ 'विकसित खेल' की भी शुरुआत करेगा।"

महिलाओं के कंपाउंड ओपन व्यक्तिगत वर्ग में, पैरा-आर्चर पायल नाग ने मौजूदा विश्व चैंपियन शीतल देवी को हराकर सभी को चौंकाया था।

अपने स्वर्ण पदक जीतने के बारे में 'आईएएनएस' से ​​बात करते हुए पायल नाग ने कहा, "मेडल जीतना बहुत अच्छा लगता है, खासकर यह जानकर कि भारत ने दो पदक जीते हैं। स्वर्ण और रजत।"

अपनी तैयारियों को लेकर पायल ने कहा, "ट्रायल्स में, मेरी तीसरी रैंक थी और मेरा स्कोर कम था, इसलिए उसी पल मैंने कड़ी मेहनत करने और बैंकॉक में पदक जीतने की ठान ली थी।"

इस बीच, शीतल देवी ने आईएएनएस को बताया, "मुझे बहुत खुशी हो रही है कि भारत ने 13 मेडल जीते। आज हम खेल मंत्री से मिले, और उन्होंने हमें सम्मानित किया। मुझे उम्मीद है कि हम भारत के लिए और भी कई मेडल जीतते रहेंगे और इसी तरह मिलते रहेंगे। जब भी हम मेडल जीतते हैं, तो हमें प्रधानमंत्री से मिलने का भी मौका मिलता है, जिससे मेडल जीतने की प्रेरणा मिलती है।"

--आईएएनएस

आरएसजी

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