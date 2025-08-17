खेल

खेल मंत्री अब्दुरहिमान ने कर दी पुष्टि, केरल में अर्जेंटीना फुटबॉल टीम की अगुवाई करेंगे लियोनेल मेसी

Aug 17, 2025, 08:54 AM

तिरुवनंतपुरम, 16 अगस्त (आईएएनएस)। केरल के खेल मंत्री वी. अब्दुरहिमान ने शनिवार दोहराया कि अर्जेंटीना की टीम अपने कप्तान लियोनेल मेसी के साथ फुटबॉल मैच खेलने केरल आएगी। अर्जेंटीना की टीम का यह दौरा नवंबर में होगा।

लियोनेल मेसी के भारत आने की खबर कुछ दिनों से सुर्खियों में थी, जिसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष सनी जोसेफ ने इस पर स्पष्टीकरण मांगा था।

इसके जवाब में शनिवार को अब्दुरहिमान ने स्पष्ट कर दिया कि मेसी की भारत यात्रा एक निजी दौरे का हिस्सा है। यह आधिकारिक तौर पर अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन (एएफए) से जुड़ी नहीं है।

अब्दुरहिमान ने कहा, "अभी तक अर्जेंटीना की टीम ने यह नहीं कहा कि वह केरल नहीं आएगी। इसके विपरीत, सरकार को नवंबर में टीम के आने की जानकारी दी गई है। टीम के लिए जरूरी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अनुरोध किया जा चुका है।"

इसी के साथ अब्दुरहिमान ने इनिशियल स्पॉन्सर्स के हटने के बाद पैदा हुए संदेह को भी खारिज कर दिया।

उन्होंने कहा, "अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन ने आश्वासन दिया है कि नवंबर में यह दौरा नए स्पॉन्सर्स के साथ होगा। मेरी स्पेन यात्रा सिर्फ एएफए अधिकारियों से मिलने के लिए नहीं थी, बल्कि स्पेन स्पोर्ट्स काउंसिल के साथ तिरुवनंतपुरम में नए स्टेडियम प्रोजेक्ट पर चर्चा के लिए भी थी।"

कुछ दिनों पहले यह जानकारी मिली थी कि मेसी 12 तारीख को कोलकाता पहुंचने वाले हैं, जिसके बाद 13 तारीख को वह अहमदाबाद जाएंगे। 14 तारीख को मेसी के मुंबई में पहुंचने की उम्मीद थी, जबकि 15 तारीख को उनके दिल्ली पहुंचने की सूचना मिली थी। उम्मीद की जा रही है कि मेसी दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे।

भले ही इन विरोधाभासी घोषणाओं ने अनिश्चितता पैदा कर दी हो, लेकिन केरल के अधिकारियों को भरोसा है कि मेसी और अर्जेंटीना की टीम नवंबर में केरल पहुंचेगी। यह एएफए के साथ राज्य सरकार के सक्रिय समन्वय को दर्शाता है।

