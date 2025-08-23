खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स : कश्मीर के सज्जाद और मुहम्मद हुसैन की जोड़ी ने जीता रजत पदक

श्रीनगर, 23 अगस्त (आईएएनएस)। श्रीनगर में चल रहे खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में स्थानीय प्रतिभाओं को अपना दम दिखाने का मौका मिल रहा है। स्थानीय खिलाड़ी पदक जीत राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं। इससे जम्मू-कश्मीर की खेल के क्षेत्र में प्रतिष्ठा बढ़ रही है।

सज्जाद और मुहम्मद हुसैन की युवा जोड़ी ने कयाकिंग-कैनोइंग में 500 मीटर सी-2 (कैनो डबल्स) स्पर्धा में रजत पदक जीतकर जम्मू-कश्मीर का नाम रोशन किया। वहीं, मुहम्मद हुसैन ने 1000 मीटर सी-1 (कैनो सिंगल्स) स्पर्धा में कांस्य पदक जीता।

सज्जाद और मुहम्मद हुसैन साई जम्मू केंद्र के प्रशिक्षु हैं। इस केंद्र का संचालन जम्मू-कश्मीर खेल परिषद के सहयोग से श्रीनगर के नेहरू पार्क स्थित अत्याधुनिक वाटर स्पोर्ट्स सेंटर में सफलतापूर्वक किया जा रहा है।

मोहम्मद हुसैन ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "जम्मू कश्मीर में यह आयोजन पहली बार हो रहा है। यह हमारे लिए काफी अहम है। हमने दो मेडल भी जीत लिए हैं। पेरिस ओलंपिक में भारत को गोल्ड मेडल नहीं मिला। इसके बाद सरकार का ध्यान खिलाड़ियों में निवेश पर बढ़ा है। इसका प्रभाव भी देखने को मिला है। वैश्विक टूर्नामेंट में हम मेडल जीत रहे हैं। मैं कैनोइंग में भारत का प्रतिनिधित्व ओलंपिक में करना चाहता हूं।"

सज्जाद हुसैन ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "हम पदक का श्रेय अपने कोच को देना चाहते हैं। मेरा लक्ष्य ओलंपिक में देश के लिए मेडल जीतना है।"

कोच जुल्फीकार अली भट्ट ने कहा, "यह हमारे लिए शुरुआत है। हमारा दीर्घकालीन लक्ष्य ओलंपिक में मेडल जीतना है। लेकिन हमारे पास ओलंपिक की तैयारी के जरूरी संसाधन नहीं हैं। केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार को मिलकर संसाधन मुहैया कराना चाहिए। हमारे पास प्राकृतिक चीजें पहले से हैं। अगर सरकार जरूरी संसाधन मुहैया कराए तो हम ओलंपिक का सफर तय कर सकते हैं।"

डल झील के किनारे स्थित यह केंद्र, आधुनिक सुविधाओं, पेशेवर कोचिंग और विश्व स्तरीय उपकरणों की उपलब्धता की वजह से युवा वाटर स्पोर्ट्स प्रतिभाओं को निखारने का केंद्र बनकर उभरा है।

जम्मू-कश्मीर खेल परिषद की सचिव नुजहत गुल ने पदक विजेता एथलीटों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की। उन्होंने शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें बधाई दी और उनके दृढ़ संकल्प और अनुशासन की सराहना की।

नुजहत गुल ने कहा कि ये उपलब्धियां नेहरू पार्क जल क्रीड़ा केंद्र द्वारा क्षेत्र में जल क्रीड़ा के भविष्य को आकार देने में निभाई जा रही परिवर्तनकारी भूमिका को दर्शाती हैं।

खेलो इंडिया जल क्रीड़ा महोत्सव 2025 का समापन 23 अगस्त को होगा।

प्रतिष्ठित डल झील में चल रही प्रतियोगिता में देश भर के कैनोइंग, कयाकिंग, और रोइंग एथलीट जुटे हैं।

स्थानीय समुदाय के लिए सज्जाद और मुहम्मद हुसैन का पदक जीतना प्रेरणा की तरह है। उनकी सफलता इस बात का प्रमाण है कि सही बुनियादी ढांचे और समर्थन के साथ जम्मू-कश्मीर के युवा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं।

--आईएएनएस

पीएके/एएस