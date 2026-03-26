खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स: दूसरे दिन मणिकांत ने गोल्ड की हैट्रिक पूरी की, अंजलि मुंडा चमकीं

रायपुर, 26 मार्च (आईएएनएस)। कर्नाटक के तैराक मणिकांत एल ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए लगातार तीसरा गोल्ड मेडल जीता, जबकि ओडिशा की अंजलि मुंडा ने गुरुवार को यहां खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के दूसरे दिन अपना दूसरा स्वर्ण पदक जीता।

मणिकांत ने पुरुषों की 200 मीटर इंडिविजुअल मेडले में अपना दबदबा बनाया और 2:25.93 सेकंड का समय निकालकर गोल्ड मेडल की हैट्रिक पूरी की। इससे पहले उन्होंने 100 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक और 50 मीटर बटरफ्लाई इवेंट्स में भी जीत हासिल की थी। त्रिपुरा के रियाज त्रिपुरा (2:34.04 सेकंड) ने सिल्वर मेडल जीता, जबकि ओडिशा के कान्हू सोरेन (2:36.21 सेकंड) को ब्रॉन्ज मेडल से संतोष करना पड़ा।

महिलाओं की 200 मीटर इंडिविजुअल मेडले में, अंजलि मुंडा—जिन्होंने बुधवार को 200 मीटर फ्रीस्टाइल में पहले ही गोल्ड मेडल जीत लिया था—ने 2:53.82 सेकंड के समय के साथ एक और गोल्ड मेडल अपने नाम किया। छत्तीसगढ़ की अनुष्का भगत ने 2:59.33 सेकंड का समय निकालकर सिल्वर मेडल जीतकर घरेलू दर्शकों को खुश होने का मौका दिया। यह इन खेलों में उनका दूसरा मेडल था। वहीं, ओडिशा की अंजलि मलिक ने 3:06.13 सेकंड के समय के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीता।

इन खेलों के पहले संस्करण में 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 3,800 एथलीट नौ अलग-अलग खेलों में हिस्सा ले रहे हैं। तीरंदाजी, एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, तैराकी, भारोत्तोलन और कुश्ती में कुल 106 गोल्ड मेडल दांव पर हैं, जबकि मल्लखंभ और कबड्डी को प्रदर्शनी खेलों के तौर पर शामिल किया गया है।

पदक तालिका में कर्नाटक फिलहाल छह गोल्ड और दो सिल्वर मेडल के साथ सबसे आगे है, जिसके बाद ओडिशा का स्थान है, जिसने तीन गोल्ड, एक सिल्वर और चार ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं।

भारोत्तोलन (वेटलिफ्टिंग) में, असम की मोनिखा सोनोवाल और मिजोरम के इसाक मालसावमतलुआंगा ने चोट की चिंताओं को दरकिनार करते हुए गोल्ड मेडल जीतने वाला शानदार प्रदर्शन किया। महिलाओं की 48 किग्रा श्रेणी में हिस्सा लेते हुए, मोनिखा ने स्नैच में 57 किग्रा और क्लीन एंड जर्क में 75 किग्रा वजन उठाया। कुल मिलाकर 132 किग्रा वजन उठाकर गोल्ड मेडल जीता। ओडिशा की दीपा रानी मलिक (120 किग्रा) और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की अलास्का अलीना (115 किग्रा) ने क्रमशः सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीते।

असम के धेमाजी जिले की रहने वाली मोनिखा, तीन महीने पहले लगी घुटने की चोट से जूझ रही थीं और लगभग इन गेम्स से बाहर ही हो गई थीं।

पुरुषों की 60 किग्रा श्रेणी में, मालसावमतलुआंगा ने पीठ की चोट से जूझते हुए कुल 235 किग्रा वजन उठाकर गोल्ड मेडल जीता। स्नैच के बाद पीछे रहने के बावजूद—जहां उन्हें अपने तीसरे प्रयास में 108 किग्रा वजन उठाने में मुश्किल हुई थी—उन्होंने क्लीन एंड जर्क में 130 किग्रा का सफल वजन उठाकर जोरदार वापसी की।

झारखंड के बाबूलाल हेम्ब्रोम ने कुल 230 किग्रा वजन उठाकर सिल्वर मेडल जीता, जबकि ओडिशा के सुब्रत नायक 228 किग्रा वजन के साथ तीसरे स्थान पर रहे।

--आईएएनएस

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