खूब तरक्की करें और दुनिया में देश और पंजाब का नाम रोशन करें: भगवंत मान

चंडीगढ़, 12 दिसंबर (आईएएनएस)। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर और टीम की स्टार खिलाड़ी अमनजोत कौर और हरलीन कौर देओल को गुरुवार को न्यू चंडीगढ़ के नवनिर्मित महाराजा यादवेंद्र सिंह क्रिकेट स्टेडियम में सम्मानित किया गया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान इस अवसर पर उपस्थित थे। उन्होंने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर कार्यक्रम से संबंधित जानकारी दी है।

भगवंत मान ने एक्स पर लिखा, "बीती शाम मुल्लांपुर के नये स्टेडियम में क्रिकेट विश्व कप जीतने वाली भारतीय महिला टीम की पंजाबी खिलाड़ियों, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), अमनजोत कौर, हरलीन कौर देओल और कोचिंग स्टाफ को सम्मानित किया। इन पंजाबी खिलाड़ियों को 11-11 लाख रुपये जबकि कोचिंग स्टाफ को 5 लाख रुपये की इनामी राशि दी गई। इसके साथ ही स्टेडियम में युवराज सिंह और हरमनप्रीत के नाम पर बने स्टैंड का भी उद्घाटन किया।"

उन्होंने लिखा, "एक खेल प्रेमी होने के नाते इन खिलाड़ियों और कोच साहिबान का सम्मान करके मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूं। आप सभी इसी तरह मेहनत करके देश सहित पंजाब का नाम दुनिया भर में रोशन करते रहें। खूब तरक्की करें। आप सभी को एक बार फिर हार्दिक शुभकामनाएं।"

हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका को हराकर अपना पहला विश्व कप खिताब जीता था। पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन ने इस उपलब्धि के बाद हरमनप्रीत कौर के नाम से यादवेंद्र सिंह क्रिकेट स्टेडियम में एक स्टैंड बनाया। वहीं, भारतीय क्रिकेट टीम को टी20 विश्व कप 2007 और वनडे विश्व कप 2011 में चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले युवराज सिंह के नाम पर भी स्टेडियम में एक स्टैंड का अनावरण किया गया।

गुरुवार को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चल रही टी20 सीरीज के दूसरे मैच का आयोजन भी महाराजा यादवेंद्र सिंह क्रिकेट स्टेडियम में किया गया था। यह भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का इस मैदान पर पहला मैच था। मैच शुरू होने से पहले स्टैंड अनावरण और खिलाड़ियों के सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के अलावा, बीसीसीआई अध्यक्ष मिथुन मन्हास, पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के अधिकारी, मौजूदा भारतीय टीम के खिलाड़ी और युवराज सिंह के साथ ही महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर, अमनजोत कौर, और हरलीन कौर देओल उपस्थित रहे।

--आईएएनएस

पीएके