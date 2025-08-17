Keshav Maharaj T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप खेलने को बेताब केशव महाराज, बनना चाहते हैं मैच विनर

खेल

साउथ अफ्रीकी स्पिनर केशव महाराज का कहना है कि उनकी नजरें अगले साल भारत और श्रीलंका में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप 2026 पर हैं। जिम्बाब्वे सीरीज में चोटिल होने और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज से बाहर रहने के बावजूद वे वनडे सीरीज के लिए तैयार हैं। महाराज ने कहा कि जब तक जुनून है, वे तीनों फॉर्मेट खेलते रहेंगे और टीम को मैच जिताने की कोशिश करेंगे
Aug 17, 2025
नई दिल्ली:  साउथ अफ्रीका के अनुभवी स्पिनर केशव महाराज भले ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज नहीं खेल सके, लेकिन अब इस खिलाड़ी की नजरें टी20 वर्ल्ड कप 2026 पर हैं।

अगले साल टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन भारत और श्रीलंका की मेजबानी में होना है, जिससे पहले केशव महाराज अपनी तैयारियों को मजबूत करने के लिए किसी भी मुकाबले से चूकना नहीं चाहते।

 

केशव महाराज ने कहा, "टी20 वर्ल्ड कप 2026 मेरे लिए बहुत अहम है। फिलहाल मैं तीनों फॉर्मेट खेलकर खुश हूं। मुझे अब भी गेंदबाजी पसंद है। जब तक यह जुनून कम नहीं हो जाता, मैं अपने देश के लिए तीनों फॉर्मेट खेलते हुए मैच विनर बनना चाहता हूं।"

 

जिम्बाब्वे के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दौरान केशव महाराज की कमर में खिंचाव आया था, जिसके बाद वह दूसरा मुकाबला नहीं खेल सके। केशव महाराज ने स्पष्ट किया है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज से बाहर होने से उन्हें कोई खास असर नहीं पड़ा है।

 

केशव महाराज ने 39 टी20 मुकाबलों में 25.84 की औसत के साथ 38 विकेट झटके। वहीं, 48 वनडे मैचों में इस खिलाड़ी ने 58 शिकार किए। टेस्ट फॉर्मेट में उनके प्रदर्शन को देखा जाए, तो महाराज ने 59 मुकाबलों की 100 पारियों में 203 विकेट अपने नाम कर लिए हैं।

 

टी20 सीरीज से बाहर बैठने के बाद केशव महाराज ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध वनडे सीरीज के लिए साउथ अफ्रीकी टीम का हिस्सा हैं। केशव महाराज ने आगामी सीरीज को लेकर कहा, "हां, मैं इसके लिए उपलब्ध हूं। मुझे लगता है कि कोच शुक्री कॉनराड कुछ नया आजमाना चाहते हैं। उम्मीद है कि मुझे अपना कौशल दिखाने का मौका मिलेगा।"

 

साउथ अफ्रीकी टीम ने 19 अगस्त से ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध वनडे सीरीज खेलनी है। पहला मैच केर्न्स में आयोजित होगा, जिसके बाद दोनों टीमें 22 अगस्त को मैके में अगला मुकाबला खेलेंगी। सीरीज का तीसरा और अंतिम मैच 24 अगस्त को मैके में आयोजित होगा।

 

 

 

