Kerala Blasters vs Jamshedpur FC : केरला ब्लास्टर्स ने जमशेदपुर एफसी को 2-0 से हराया

कोच्चि: इंडियन सुपर लीग 2025-26 में केरला ब्लास्टर्स एफसी ने अपने घरेलू मैदान पर शानदार प्रदर्शन करते हुए जमशेदपुर एफसी को 2-0 से हराया। यह मुकाबला कोच्चि के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेला गया, जहां केरला की टीम ने पहले हाफ में ही मैच अपने पक्ष में कर लिया।

मैच की शुरुआत तेज रही और दोनों टीमों ने आक्रामक खेल दिखाया। केरला ब्लास्टर्स ने शुरुआत से ही दबाव बनाने की कोशिश की, जबकि जमशेदपुर ने भी जवाबी हमले किए। मैच का पहला गोल 12वें मिनट में आया, जब निहाल सुधीश ने शानदार हेडर लगाकर केरला ब्लास्टर्स को 1-0 की बढ़त दिला दी। केविन ने बाईं ओर बेनारिफ को गेंद पास की; बेनारिफ अपने डिफेंडर को छकाते हुए आगे बढ़े और बॉक्स के अंदर एक शानदार क्रॉस दिया। निहाल सुधीश ने दाईं ओर से बिल्कुल सही समय पर अपनी चाल चली, अपने डिफेंडर से ऊपर उछले और गेंद को हेडर के जरिए गोल पोस्ट में डाल दिया।

जमशेदपुर ने इसके तुरंत बाद बराबरी करने की कोशिश की और एक कॉर्नर से गोल के करीब पहुंची, लेकिन गेंद पोस्ट से टकराकर बाहर आ गई। इसके बाद भी उन्होंने कई मौके बनाए, लेकिन केरला के मजबूत डिफेंस लाइन के सामने सफल नहीं हो सके। केरला ब्लास्टर्स ने मैच के 36वें मिनट में अपनी बढ़त दोगुनी कर ली। सब्स्टीट्यूट के तौर पर मैदान में आए विबिन मोहनन ने हेडर के जरिए शानदार गोल किया और स्कोर 2-0 कर दिया। फ्रांसिस्को फेउइलासियर ने टचलाइन के पास से एक सटीक क्रॉस दिया और विबिन ने बॉक्स के अंदर उछलकर गेंद को सिर से मारकर अल्बिनो गोम्स के पास से गोल कर दिया।

पहले हाफ के अंत तक केरला ने 2-0 की बढ़त बनाए रखी। दूसरे हाफ में जमशेदपुर ने वापसी की पूरी कोशिश की और लगातार हमले किए, लेकिन केरला के गोलकीपर अर्श शेख ने शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने कई मुश्किल शॉट्स को रोका और टीम को बढ़त बनाए रखने में मदद की। मैच के आखिरी हिस्से में जमशेदपुर की मुश्किलें और बढ़ गईं, जब उनके कप्तान स्टीफन एजे को रेड कार्ड मिल गया और टीम 10 खिलाड़ियों तक सिमट गई।

इसके बाद उनके लिए वापसी करना लगभग नामुमकिन हो गया। आखिरी मिनटों में केरला ब्लास्टर्स ने समझदारी से खेलते हुए गेंद पर नियंत्रण बनाए रखा और विपक्षी टीम को ज्यादा मौके नहीं दिए। इस जीत के साथ केरला ब्लास्टर्स के अब 8 अंक हो गए हैं और वे अंक तालिका में 11वें स्थान पर पहुंच गए हैं। वहीं, जमशेदपुर एफसी 15 अंकों के साथ पांचवें स्थान पर खिसक गई है।

--आईएएनएस