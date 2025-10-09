Kejriwal Punjab Stadiums : मुख्यमंत्री भगवंत मान और केजरीवाल ने 3,100 स्टेडियमों के निर्माण की योजना का शुभारंभ किया

बठिंडा: आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने संयुक्त रूप से 1,194 करोड़ रुपये की लागत से 3,100 से अधिक अत्याधुनिक स्टेडियमों के निर्माण की योजना का शुभारंभ किया।

इस अवसर पर विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा, "राज्य के युवाओं की असीम ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। शरीर और मन की तंदुरुस्ती के लिए पूरे पंजाब में 3,100 से अधिक नए खेल के मैदानों की स्थापना का कार्य शुरू किया जा रहा है। खेल के मैदान युद्ध नशे विरुद्ध और रंगला पंजाब अभियान को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे।"

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, "स्टेडियम युवाओं को नशे से दूर रखने और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में पदक जीतने के उनके सपनों को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उभरते खिलाड़ियों के लिए ये खेल के मैदान मार्गदर्शक का काम करेंगे। खेल के मैदानों पर 1,184 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। खेल के मैदान आधे एकड़ से लेकर चार एकड़ तक के क्षेत्र में बनाए जाएंगे।"

आप संयोजक ने कहा कि पहले चरण में ज्यादा आबादी वाले गांवों का चयन किया गया है। प्रत्येक मैदान को अलग-अलग खेलों की विशिष्ट जरूरतों के अनुसार विकसित किया जाएगा और बच्चों व खिलाड़ियों के लिए वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट और अन्य लोकप्रिय पारंपरिक खेलों की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। बुजुर्गों के लिए विभिन्न शारीरिक और मनोरंजक गतिविधियों का भी आयोजन किया जाएगा ताकि खेल सभी के जीवन का अभिन्न अंग बन सकें। खेल के मैदान न केवल खेलों का आयोजन करेंगे बल्कि गांवों में सामुदायिक एकता के प्रतीक भी बनेंगे।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस अवसर पर कहा, "यह बेहद गर्व और संतुष्टि की बात है कि चार राष्ट्रीय टीमों की कप्तानी पंजाबियों के हाथों में है, जिनमें हरमनप्रीत कौर, शुभमन गिल और हरमनप्रीत सिंह शामिल हैं। नौ पंजाबी खिलाड़ी राष्ट्रीय हॉकी टीम के सदस्य हैं, जो दर्शाता है कि राज्य खेलों के क्षेत्र में कितना उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा है।"

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने विशाल खेल बुनियादी ढांचा तैयार किया है, जिसकी बदौलत अब खेड़ा वतन पंजाब दियान में एक ही परिवार की तीन पीढ़ियां खेल खेलती नजर आती हैं। राज्य सरकार ने 300 कोच नियुक्त किए हैं और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी कर रहे खिलाड़ियों को 8-8 लाख रुपये दिए जा रहे हैं।