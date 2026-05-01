tennis retirement 2026 : जापान के केई निशिकोरी ने किया संन्यास का ऐलान, बताया कब खेलेंगे आखिरी मैच?

नई दिल्ली: जापान के स्टार टेनिस खिलाड़ी केई निशिकोरी ने सीजन 2026 के आखिर में संन्यास लेने का ऐलान किया है। निशिकोरी जापानी टेनिस इतिहास में सबसे ऊंचे रैंक वाले खिलाड़ी रहे हैं। वह दुनिया के टॉप 10 टेनिस खिलाड़ियों में जगह बनाने वाले भी पहले जापानी खिलाड़ी रहे।

निशिकोरी ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में लिखा, "मैं एक घोषणा कर रहा हूं। मैंने इस सीजन के आखिर में पेशेवर टेनिस से संन्यास लेने का फैसला किया है।"

उन्होंने लिखा, "बचपन से मुझे टेनिस का शौक रहा है और मैंने अपने दिल में सिर्फ एक सपना लेकर इसे जारी रखा है कि मैं वर्ल्ड स्टेज पर मुकाबला करना चाहता हूं। एटीपी टूर तक पहुंचना, कॉम्पिटिशन के सबसे ऊंचे लेवल पर खेलना और टॉप 10 में अपनी मौजूदगी बनाए रखना, ऐसी चीजें हैं जिन पर मुझे बहुत गर्व है। चाहे जीत हो या हार, भरे हुए एरीना में मुझे जो खास माहौल महसूस हुआ, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता।"

निशिकोरी ने लिखा, "टेनिस के लिए मेरा प्यार और मेरा यह विश्वास कि मैं एक मजबूत खिलाड़ी बन सकता हूं, मुझे हमेशा कोर्ट पर वापस लाता था। मुझे लगता है कि इन सभी अनुभवों ने मेरी जिंदगी को बेहतर बनाया है और उसे आकार दिया है। मैं अपने परिवार और उन सभी का बहुत आभारी हूं जिन्होंने हर समय मेरा साथ दिया। सच कहूं तो, मैं अब भी चाहता हूं कि मैं अपना खेल करियर जारी रख सकूं। फिर भी, अब तक की हर चीज को पीछे मुड़कर देखता हूं, तो मैं गर्व से कह सकता हूं कि मैंने अपना सब कुछ दिया। मैं सच में इस रास्ते पर चलकर खुश हूं। मैं बाकी मैचों के हर पल को संजो कर रखूंगा और आखिर तक लड़ूंगा।"

36 साल के इस खिलाड़ी के नाम 12 एटीपी टूर खिताब हैं, जिसमें 2012 और 2014 में टोक्यो में घरेलू मैदान पर जीते गए दो खिताब शामिल हैं। 451 टूर-लेवल मैचों के विजेता ने चार बार (2014-16, 2018) निट्टो एटीपी फाइनल्स में भी हिस्सा लिया है, और दो बार (2014 और 2016) सेमीफाइनल में पहुंचे हैं।

एटीपी विन/लॉस इंडेक्स के मुताबिक, निशिकोरी के लिए 2014 उनके करियर का सबसे अच्छा साल था। उन्होंने चार टूर-लेवल खिताब जीत 54-14 का रिकॉर्ड बनाया था। उस सीजन में, जापानी स्टार उस समय के वर्ल्ड नंबर 1 नोवाक जोकोविच को सेमीफाइनल में हराकर यूएस ओपन के फाइनल में पहुंचे थे।

एटीपी की रिपोर्ट के अनुसार, निशिकोरी मियामी में एटीपी मास्टर्स 1000 इवेंट के आखिरी चार में भी पहुंचे, जहां उन्होंने क्वार्टर-फाइनल में रोजर फेडरर को हराया।

निशिकोरी ने हाल ही में पिछले साल के सिनसिनाटी ओपन में एक टूर-लेवल इवेंट में हिस्सा लिया था। उन्होंने पिछले सप्ताह जॉर्जिया के सवाना में एक एटीपी चैलेंजर इवेंट में खेला था।

--आईएएनएस