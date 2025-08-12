क्या एशिया कप के लिए मिलेगा कुलदीप यादव को मौका?

नई दिल्ली, 12 अगस्त (आईएएनएस)। एशिया कप की शुरुआत 9 सितंबर से हो रही है। इस बार टूर्नामेंट टी20 फॉर्मेट में खेला जाना है। इस टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम की घोषणा 19 या 20 अगस्त को हो सकती है। कुलदीप यादव को मौका मिलेगा या नहीं, यह एक बड़ा सवाल है।

इंग्लैंड में हाल ही में संपन्न पांच टेस्ट मैचों की सीरीज में कुलदीप यादव को टीम में जगह दी गई थी, लेकिन उन्हें एक भी मैच में खेलने का मौका नहीं मिला। ऐसे में सवाल है कि क्या एशिया कप 2025 में कुलदीप यादव को मौका मिलेगा या नहीं।

दरअसल, वनडे और टी20 फॉर्मेट में पिछले दो-तीन सालों में हुए हर बड़े इवेंट का हिस्सा कुलदीप यादव रहे हैं। उनका प्रदर्शन भी अच्छा रहा है। कुलदीप एशिया कप 2023, वनडे विश्व कप 2023, टी20 विश्व कप 2024 और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारतीय टीम का हिस्सा थे। उन्हें भरपूर मौके मिले और उनका प्रदर्शन भी अच्छा रहा। लेकिन, इंग्लैंड दौरे पर उन्हें मौका न मिलने के अलावा वरुण चक्रवर्ती के उभार ने भी कुलदीप के लिए मुश्किल पैदा की है। चैंपियंस ट्रॉफी में वरुण ने भारत की जीत में बड़ी भूमिका निभाई थी। इसी वजह से वरुण की दावेदारी भी मजबूत है।

कुलदीप यादव बाएं हाथ के कलाई स्पिनर हैं। मौजूदा समय में वह विश्व के श्रेष्ठ स्पिनर्स में से एक हैं। बेशक उन्हें टेस्ट फॉर्मेट में अबतक उतने मौके नहीं मिले हैं, लेकिन वनडे और टी20 में उन्हें मौके मिले हैं और उनका प्रदर्शन भी अच्छा रहा है। उन्हें युजवेंद्र चहल पर तरजीह देते हुए टीम में बरकरार रखा गया है। यूएई की पिच स्पिन गेंदबाजों को सपोर्ट करती है। ऐसे में संभव है कि वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव दोनों को ही टीम में जगह मिल जाए। हालांकि, टीम की घोषणा होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि कुलदीप को मौका मिलेगा या नहीं।

एशिया कप टी20 फॉर्मेट में होना है। ऐसे में कुलदीप के टी20 करियर पर नजर डालें तो उन्होंने 40 मैचों में 69 विकेट लिए हैं।

--आईएएनएस

