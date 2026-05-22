क्वार्टर फाइनल मुकाबले में हारीं अश्मिता चालिहा, मलेशिया मास्टर्स में भारत की चुनौती समाप्त

कुआलालंपुर, 22 मई (आईएएनएस)। भारतीय शटलर अश्मिता चालिहा का मलेशिया मास्टर्स में अभियान शुक्रवार को हार के साथ समाप्त हो गया। अश्मिता को महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क की पूर्व यूरोपियन गेम्स चैंपियन लाइन केयर्सफेल्ड के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा।

अश्मिता के बाहर होने के साथ ही बीडब्ल्यूएफ सुपर 500 टूर्नामेंट में भारत की चुनौती भी खत्म हो गई। बैडमिंटन रैंकिंग में 71वें नंबर पर मौजूद अश्मिता ने पहला गेम जीता, लेकिन आखिर में 23वें नंबर की विरोधी खिलाड़ी से 61 मिनट तक चले मुकाबले में 23-21, 18-21, 11-21 से हार गईं।

भारतीय युवा खिलाड़ी ने अच्छी शुरुआत की और गेम के बीच में 11-6 की बढ़त बना ली। 23वीं रैंक वाली केयर्सफेल्ड की जबरदस्त वापसी की और स्कोर को 17-17 से बराबर कर दिया। हालांकि, अश्मिता ने अपना दमखम दिखाया और पहला गेम 23-21 से जीत लिया।

दूसरे गेम की शुरुआत में 10-5 की बढ़त बनाने के बाद अश्मिता लगातार गेम जीतने की तरफ तेजी से आगे बढ़ रही थीं। हालांकि, केयर्सफेल्ड ने मैच का मोमेंटम बदल दिया, और ब्रेक तक अंतर 11-10 कर दिया। दोबारा गेम शुरू होने पर, केयर्सफेल्ड ने स्कोर 13-13 से बराबर कर दिया। फिर उन्होंने चार पॉइंट की स्ट्रीक के साथ 18-15 की बढ़त बनाई और आखिर में गेम 21-18 से जीतकर अश्मिता को निर्णायक गेम खेलने पर मजबूर कर दिया।

आखिरी गेम 4-4 से बराबरी पर शुरू हुआ, फिर केयर्सफेल्ड ने मैच में पूरा कंट्रोल कर लिया, और 13-6 की बढ़त बना ली। अश्मिता संभल नहीं पाईं, और केयर्सफेल्ड ने आराम से मैच जीतकर निर्णायक सेट 21-11 से अपने नाम कर लिया, जिससे कुआलालंपुर में भारत का अभियान खत्म हो गया।

गुरुवार को भारतीय टीम के बाकी खिलाड़ियों को हार का सामना करना पड़ा। मालविका डेनमार्क की पूर्व यूरोपियन गेम्स चैंपियन केयर्सफेल्ड्ट से हार के बाद दूसरे राउंड में बाहर हो गईं। वहीं, देविका सिहाग भी महिला सिंगल्स के दूसरे राउंड में पूर्व ओलंपिक चैंपियन और टॉप सीड चीनी खिलाड़ी चेन यूफेई से 21-16, 21-13 से हारकर बाहर हो गईं। इस बीच, भारत का पुरुष डबल्स अभियान तब खत्म हो गया जब एमआर अर्जुन और हरिहरन अम्साकारुनन की जोड़ी को चीन के हू केयुआन और लिन जियांगयी के खिलाफ 14-21, 15-21 से हार का सामना करना पड़ा।

मिक्स्ड डबल्स में, सात्विक रेड्डी कनापुरम और राधिका शर्मा की जोड़ी को अमेरिका के प्रेस्ली स्मिथ और जेनी गाई के खिलाफ 12-21, 25-27 से हार झेलनी पड़ी। इससे पहले बुधवार को लक्ष्य सेन और एचएस प्रणय की हार के बाद पुरुष सिंगल्स में भारत का अभियान पहले राउंड में ही खत्म हो गया था।

--आईएएनएस

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