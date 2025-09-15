खेल

केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से 54वें नेशनल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन का आयोजन

Sep 15, 2025

गांधीनगर, 15 सितंबर (आईएएनएस)। केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से आयोजित 54वीं नेशनल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन के अंतर्गत सोमवार को शतरंज (बालिका) की राष्ट्रीय स्तर की स्पर्धा का शुभारंभ पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय नं. 1 में हुआ। इस प्रतियोगिता में देशभर से विभिन्न क्षेत्रीय केंद्रीय विद्यालयों की 216 बालिकाएं अंडर-17 तथा अंडर-19 श्रेणियों में हिस्सा ले रही हैं।

केवीएस अहमदबाद की असिस्टेंट कमिश्नर मीना जोशी ने कहा, "हम 54वीं केवीएस राष्ट्रीय क्रीड़ा प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह की मेजबानी कर रहे हैं। इसमें 25 रीजन से करीब 216 बालिकाएं हिस्सा ले रही हैं। इस इवेंट का उद्देश्य है कि हमारे बच्चे पढ़ाई के साथ खेलों में भी शानदार प्रदर्शन करें। हम सभी प्रकार के खेलों को बढ़ावा दे रहे हैं। शतरंज जैसे खेल से बच्चों का मानसिक विकास भी होता है।"

कार्यक्रम का शुभारंभ क्षेत्रीय टीमों के आगमन के साथ हुआ। इसके पश्चात अतिथियों का स्वागत किया गया। 'दीपशिखा प्रज्वलन' और 'हरित स्वागत' के साथ वातावरण को संस्कारमय और पर्यावरण अनुकूल बनाया गया। विद्यार्थियों की ओर से प्रस्तुत स्वागत गीत ने पूरे माहौल को संगीतमय बना दिया।

केवीएस अहमदाबाद की असिस्टेंट कमिश्नर मीना जोशी ने खेलों के जरिए अनुशासन, एकता और मानसिक विकास की जरूरत पर बल दिया। सभी खिलाड़ियों ने खेल भावना के साथ प्रतियोगिता में भाग लेने का संकल्प लिया।

पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय सेक्टर-30 के प्रिंसिपल आलोक तिवारी ने कहा, "केंद्रीय विद्यालय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ-साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटी पर फोकस करते हुए बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान देता है। यह प्रतियोगिता पांच दिनों तक चलेगी, जिसमें शतरंज के नौ राउंड होंगे।"

सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने सभी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। विशिष्ट अतिथि जानी-मानी शतरंज खिलाड़ी अर्पी शाह और ओलंपियाड 2022 में भाग लेने वाली पहली शतरंज खिलाड़ी विश्वा वासनवाला ने अपने संबोधन में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

19 वर्षीय विश्वा वासनवाला चेस ओलंपिक में हिस्सा ले चुकी हैं। उन्होंने कहा, "मैं इस समारोह में चीफ गेस्ट के तौर पर हिस्सा ले रही हूं। यह खिलाड़ियों को उनका टैलेंट दिखाने के लिए शानदार प्लेटफॉर्म है। मैं सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देती हूं।"

--आईएएनएस

आरएसजीजी

