केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विश्व चैंपियन खिलाड़ियों स्नेह राणा, रेणुका ठाकुर और प्रतीका रावल से मुलाकात की

नई दिल्ली, 13 नवंबर (आईएएनएस)। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की तीन क्रिकेटरों, स्नेह राणा, रेणुका ठाकुर और प्रतीका रावल ने केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से गुरुवार को मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने अपने एक्स अकाउंट से तीनों क्रिकेटरों से मुलाकात की तस्वीर साझा की है।

अश्विनी वैष्णव ने अपने एक्स अकाउंट पर तीनों क्रिकेटरों के साथ एक तस्वीर साझा की है। तस्वीर में तीनों क्रिकेटर टीम इंडिया की जर्सी केंद्रीय मंत्री को देते दिख रही हैं।

केंद्रीय मंत्री ने कैप्शन में लिखा, "हमारे विश्व कप विजेता चैंपियन खिलाड़ियों से मिलकर खुशी हुई। उन्होंने अपने सफर और मैदान पर बिताए वर्षों के अनुभवों से जुड़ी प्रेरक कहानियां साझा कीं।"

स्नेह राणा, रेणुका ठाकुर और प्रतीका रावल का भारत को चैंपियन बनाने में अहम योगदान रहा। प्रतीका रावल इंजरी की वजह से सेमीफाइनल और फाइनल नहीं खेल पाई थीं, लेकिन लीग मैचों में स्मृति मंधाना के साथ सलामी बल्लेबाज के रूप में उन्होंने टीम को अच्छी शुरुआत दिलायी थी।

प्रतीका टूर्नामेंट की चौथी शीर्ष स्कोरर थीं। 7 मैचों की 6 पारियों में 1 शतक और 1 अर्धशतक लगाते हुए उन्होंने 308 रन बनाए थे। स्नेह राणा ने 6 मैचों की 5 पारियों में 99 रन बनाने के साथ ही 7 विकेट लिए थे। रेणुका ठाकुर ने 6 मैचों में 3 विकेट लिए थे।

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2 नवंबर को खेले गए फाइनल मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराकर विश्व कप का खिताब जीता था। फाइनल में भारतीय टीम ने 7 विकेट पर 298 रन बनाए थे। दक्षिण अफ्रीका 45.3 ओवर में 246 पर सिमट गई थी। 87 रन बनाने और 2 विकेट लेने वाली शेफाली वर्मा प्लेयर ऑफ द मैच रही थीं। वहीं फाइनल में 58 रन बनाने और 5 विकेट लेने के साथ ही टूर्नामेंट में 22 विकेट लेने और 215 रन बनाने वाली दीप्ति शर्मा प्लेयर ऑफ द सीरीज रही थीं।

महिला टीम का यह पहला विश्व कप खिताब है।

--आईएएनएस

पीएके