केंद्रीय खेल मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया विभिन्न क्षेत्रों की शीर्ष हस्तियों के साथ फिटनेस और वेलनेस पर चर्चा करेंगे

नई दिल्ली, 31 अक्टूबर (आईएएनएस)। राष्ट्रीय फिटनेस एवं वेलनेस कॉन्क्लेव, 1 नवंबर, 2025 को मुंबई के द ट्राइडेंट होटल में आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय युवा मामले एवं खेल, श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया, केंद्रीय युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खडसे, केंद्रीय खेल सचिव हरि रंजन राव और भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पी.टी. उषा इस कॉन्क्लेव में शिरकत करेंगी।

कॉन्क्लेव में 2012 लंदन ओलंपिक पदक विजेता साइना नेहवाल, पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह, निर्माता-निर्देशक रोहित शेट्टी, अभिनेत्री और खेल उद्घोषक सैयामी खेर, और अभिनेता जैकी भगनानी सहित खेल, सिनेमा, जीवनशैली और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी देश की शीर्ष हस्तियां हिस्सा लेंगी। दिलचस्प पैनल चर्चाओं और सत्रों के माध्यम से, राष्ट्रीय फिटनेस और वेलनेस कॉन्क्लेव भारत के विकसित होते फिटनेस इकोसिस्टम पर चर्चा करने, इसकी व्यावसायिक क्षमता, सामाजिक महत्व और एक स्वस्थ भविष्य को आकार देने में इसकी भूमिका का पता लगाने के लिए एक प्रमुख मंच के रूप में कार्य करेगा।

डॉ. मंडाविया ने कहा, "यह वेलनेस और फिटनेस के व्यवसाय को मजबूत करने का समय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिट इंडिया अभियान के साथ पहले ही इसकी शुरुआत कर दी है और हम सभी को इसे आगे बढ़ाने के लिए एक साथ आना होगा। भारत एक युवा राष्ट्र है, लेकिन यहां जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों की दर बहुत अधिक है। इस पर विजय पाने के लिए हम सभी को मिलकर काम करना होगा। मुझे खुशी है कि फिटनेस और वेलनेस के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए कई शीर्ष हस्तियां आगे आई हैं।"

आकर्षक पैनल चर्चाओं की एक सीरीज में विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित अतिथि फिटनेस और समग्र स्वास्थ्य के महत्व पर अपने विचार साझा करेंगे। फिटनेस और मनोरंजन के अंतर्संबंध पर प्रकाश डालते हुए, फिल्म निर्माता रोहित शेट्टी अपनी व्यक्तिगत फिटनेस यात्रा के अनुभव साझा करेंगे और आम जनता के बीच स्वास्थ्य और फिटनेस की संस्कृति को बढ़ावा देने में सिनेमा की भूमिका पर विचार करेंगे। ओलंपियन साइना नेहवाल अपने करियर के चरम पर अपने फिटनेस संघर्ष के किस्से भी सुनाएंगी।

डॉ. मंडाविया ने कहा, "यह मशहूर हस्तियों से फिटनेस और स्वास्थ्य के बारे में उनकी राय जानने का एक शानदार अवसर है। यह उन उद्योग जगत के दिग्गजों से भी सुनने का एक अवसर है जो शहरों में हमारे जिम के लिए फिटनेस उपकरण बनाते हैं। मुझे उम्मीद है कि मुझे इस पारिस्थितिकी तंत्र के काम करने के तरीके के बारे में कुछ बेहतरीन जानकारी मिलेगी।"

सम्मेलन का एक प्रमुख खंड फिट इंडिया अभियान की पहलों और उपलब्धियों को प्रदर्शित करेगा, जो एक अधिक स्वस्थ, मजबूत और आत्मनिर्भर भारत बनाने की इसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करेगा। कार्यक्रम का समापन एक सम्मान समारोह के साथ होगा जिसमें फिट इंडिया एंबेसडर और फिट इंडिया आइकॉन को देश के फिटनेस मिशन में उनके प्रेरक योगदान के लिए सम्मानित किया जाएगा।

