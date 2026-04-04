कटरा: श्राइन बोर्ड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एथलीट्स के लिए हॉस्टल मेस सुविधा शुरू

कटरा, 4 अप्रैल (आईएएनएस)। खेल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और एथलीट्स के कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, श्राइन बोर्ड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के एथलीट्स के लिए एक आधुनिक हॉस्टल मेस सुविधा का उद्घाटन आशीर्वाद कॉम्प्लेक्स में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड (एसएमवीडीएसबी) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) सचिन कुमार वैश्य ने किया।

यह नई स्थापित मेस सुविधा विभिन्न खेल विधाओं के 100 से अधिक एथलीटों को सेवा प्रदान करेगी और उन्हें स्वच्छ, पौष्टिक और संतुलित भोजन उपलब्ध कराएगी। इसका मेनू श्राइन बोर्ड के एक योग्य पोषण विशेषज्ञ ने वैज्ञानिक रूप से तैयार किया है, ताकि खिलाड़ियों की आहार संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके और उनके प्रदर्शन के साथ समग्र स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा सके।

सीईओ सचिन कुमार वैश्य ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह पहल खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और एथलीट्स के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के प्रति श्राइन बोर्ड की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उचित स्टैमिना, रिकवरी और प्रदर्शन को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और यह नई सुविधा यहाँ रहने वाले एथलीटों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी।

सचिन वैश्य ने आगे बताया कि यह पहल श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष मनोज सिन्हा के दूरदर्शी नेतृत्व में की गई है, जिन्होंने हमेशा विश्वस्तरीय खेल सुविधाओं के विकास और युवा प्रतिभाओं को निखारने पर जोर दिया है। खिलाड़ियों और कोचों ने इस तरह की समर्पित और अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त केंद्र उपलब्ध कराने के लिए श्राइन बोर्ड के प्रति आभार व्यक्त किया। सीईओ का मानना है कि इससे खिलाड़ियों के प्रशिक्षण और प्रदर्शन में काफी सुधार होगा।

इस नई सुविधा के जुड़ने के साथ ही श्राइन बोर्ड क्षेत्र में खेल विकास के लिए एक समग्र और सहयोगात्मक माहौल तैयार करने के अपने प्रयासों को लगातार आगे बढ़ा रहा है।

--आईएएनएस

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