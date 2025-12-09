कटक टी20 से पहले कप्तान सूर्यकुमार यादव और कोच गौतम गंभीर ने भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए

पुरी, 9 दिसंबर (आईएएनएस)। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मंगलवार से 5 टी20 मैचों की सीरीज शुरू हो रही है। पहला टी20 मुकाबला कटक के बाराबती स्टेडियम में खेला जाना है। मैच से पहले भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव और हेड कोच गौतम गंभीर पुरी स्थित जगन्नाथ धाम पहुंचकर भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए।

कप्तान और कोच के अलावा, युवा खिलाड़ी तिलक वर्मा, फील्डिंग कोच टी. दिलीप, बैटिंग कोच सीतांशु कोटक और सपोर्ट स्टाफ के दूसरे सदस्यों ने भी भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद लिया। सूर्यकुमार यादव की पत्नी देविशा शेट्टी भी मंदिर पहुंची थीं।

पुरी जिला एथलेटिक एसोसिएशन के सचिव रबी शंकर प्रतिहारी ने कहा, "यह सच में बहुत अच्छा है कि टीम को भगवान का आशीर्वाद मिला। टीम इंडिया जरूर सफल होगी। टीम मैनेजर, कोच, कैप्टन और दूसरे खिलाड़ी यहां आशीर्वाद लिए हैं। टीम के सदस्य और सहयोगी स्टाफ कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मंदिर परिसर में दाखिल हुए। खिलाड़ियों की झलक पाने के लिए फैन्स बड़ी संख्या में जमा थे, इसलिए उनकी सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था करनी पड़ी।"

पुरी के एसपी प्रतीक गीता सिंह ने कहा, "टीम इंडिया के कप्तान, कोच और दूसरे सदस्य आए। हमने अपनी तरफ से उनके लिए जरूरी इंतजाम किए थे। उनके मूवमेंट प्लान के आधार पर, हमने रास्ते के सभी पुलिस स्टेशनों को जानकारी दी थी। मंदिर में अतिरिक्त सुरक्षा तैनात की गई थी। उनके लिए एक रिंग-राउंड सुरक्षा टीम बनाई गई थी।"

भारत और दक्षिण अफ्रीका टी20 विश्व कप 2024 के फाइनल के बाद पहली बार इस फॉर्मेट में आमने-सामने होंगे। दक्षिण अफ्रीका ने अपने इस भारतीय दौरे पर शानदार प्रदर्शन किया है। दक्षिण अफ्रीका ने 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में भारत को 0-2 से हराया। तीन वनडे मैचों की सीरीज दक्षिण अफ्रीका बेशक 2-1 से हार गई, लेकिन भारतीय टीम को उसने कड़ी टक्कर दी थी। इसलिए टी20 सीरीज के रोमांचक होने की पूरी उम्मीद है।

--आईएएनएस

पीएके