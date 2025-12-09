कटक टी20: जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या लगा सकते हैं विकेटों का शतक

कटक, 9 दिसंबर (आईएएनएस)। टेस्ट और वनडे सीरीज के बाद भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टी20 सीरीज की शुरुआत हो रही है। मंगलवार को पहला टी20 मुकाबला कटक के बाराबती स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या इस मैच में विकेटों का शतक लगा सकते हैं।

जसप्रीत बुमराह ने अब तक 80 टी20 मैचों की 77 पारियों में 99 विकेट लिए हैं। कटक टी20 में 1 विकेट और लेते ही उनके 100 विकेट पूरे हो जाएंगे। पूरी संभावना है कि बुमराह कटक में टी20 विकेटों का शतक पूरा कर लेंगे।

हार्दिक पांड्या एशिया कप के बाद कटक टी20 से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं। हार्दिक ने 120 मैचों की 108 पारियों में 98 विकेट लिए हैं। 2 और विकेट हासिल करते ही पांड्या के सबसे छोटे फॉर्मेट में 100 विकेट पूरे हो जाएंगे।

भारत की तरफ से टी20 फॉर्मेट में चौथे सबसे सफल गेंदबाज युजवेंद्र चहल हैं। चहल ने 80 मैचों में 96 विकेट लिए हैं। उन्होंने 2023 के बाद से कोई अंतरराष्ट्रीय टी20 नहीं खेला है।

टी20 में भारत में पांचवें सबसे सफल गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार हैं। भुवनेश्वर ने 87 मैचों में 90 विकेट लिए हैं। भुवी ने 2022 के बाद से कोई टी20 नहीं खेला है।

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच कटक में होने वाले पहले टी20 मुकाबले के बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है। दक्षिण अफ्रीका ने टेस्ट सीरीज जीती थी, जबकि वनडे सीरीज में भारतीय टीम को कड़ी टक्कर दी थी। ऐसे में टी20 सीरीज में दक्षिण अफ्रीका भारतीय टीम को मुश्किल समय देने के लिए तैयार है। डेविड मिलर और एनरिक नॉर्किया के शामिल होने से दक्षिण अफ्रीका की टीम मजबूत हुई है। वहीं भारतीय टीम में भी शुभमन गिल की वापसी हुई है। गिल इंजरी की वजह से वनडे सीरीज का हिस्सा नहीं रहे थे।

--आईएएनएस

