खेल

केंटा निशिमोटो ने लक्ष्य सेन को हराया, जापान मास्टर्स में भारतीय अभियान समाप्त

Nov 15, 2025, 02:48 PM

कुमामोटो, 15 नवंबर (आईएएनएस)। लक्ष्य सेन को कुमामोटो मास्टर्स जापान 2025 के सेमीफाइनल में केंटा निशिमोटो से हार का सामना करना पड़ा। वर्ल्ड नंबर-13 निशिमोटो ने एक घंटे और 17 मिनट तक चले इस मुकाबले में 21-19, 14-21, 21-12 से जीत दर्ज की।

लक्ष्य सेन ने दमदार शुरुआत करते हुए पहले गेम में 8-3 की बढ़त बना ली थी, लेकिन केंटा निशिमोटो ने 7 अंकों की बढ़त बनाकर मैच का पासा पलट दिया। इस दौरान उन्होंने सटीक स्मैश लगाते हुए बढ़त हासिल की।

हालांकि, भारतीय शटलर ने खेल में वापसी करते हुए स्कोर बराबर कर दिया था, लेकिन नेट पर लगातार गलतियों करते रहे। आखिरकार, निशिमोटो ने 21-19 से गेम अपने नाम कर लिया।

दूसरे गेम में लक्ष्य सेन ने शानदार वापसी की। 1-5 से पिछड़ने के बाद, उन्होंने नियंत्रित नेट प्ले और तेज स्मैश की मदद से नौ में से आठ अंक लेकर बढ़त हासिल करते हुए गेम 21-14 से जीता।

तीसरे और निर्णायक गेम में निशिमोतो ने 14-7 की बढ़त बना ली। इस दौरान लक्ष्य को गति बनाए रखने में थोड़ी दिक्कत हुई, जिससे अंततः निशिमोतो को 8 मैच प्वाइंट्स मिले और जापानी खिलाड़ी ने 21-12 से जीत हासिल करते हुए फाइनल में प्रवेश किया। खिताबी मुकाबले में उनका सामना हमवतन कोडाई नाराओका या चीनी ताइपे के वांग त्जु वेई से होगा।

इससे पहले, शुक्रवार को लक्ष्य सेन ने पूर्व चैंपियन सिंगापुर के लोह कीन यू को 21-13, 21-17 से शिकस्त दी थी। यह सिंगापुर के खिलाड़ी के खिलाफ उनके करियर के 10 मुकाबलों में सातवीं जीत थी।

गुरुवार को दूसरे दौर में सीधे गेमों में हार के बाद एचएस प्रणय टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे। प्रणय को डेनमार्क के रस्मस गेम्के के खिलाफ 18-21, 15-21 से हार का सामना करना पड़ा था।

एचएस प्रणय की हार के बाद लक्ष्य सेन टूर्नामेंट में एकमात्र भारतीय उम्मीद थे। इससे पहले, युगल और महिला एकल स्पर्धाओं में भारत की चुनौती बुधवार को समाप्त हो गई।

--आईएएनएस

आरएसजी

