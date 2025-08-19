खेल

कोंस्टास ने 'सिडनी थंडर' के साथ चार साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाने पर साइन किए

Aug 19, 2025, 09:25 AM

सिडनी, 19 अगस्त (आईएएनएस)। ऑस्ट्रेलिया के युवा खिलाड़ी सैम कोंस्टास ने सिडनी थंडर के साथ चार साल का नया करार किया है। इस करार के तहत वह बिग बैश लीग (बीबीएल) 18 के अंत तक सिडनी थंडर के साथ रहेंगे, जिसमें बीबीएल 15 भी शामिल है। यह घोषणा क्लब ने मंगलवार को की।

सिर्फ 19 साल की उम्र में, सैम कोंस्टास ने क्रिकेट की दुनिया में धमाल मचा दिया है। उनके नाम बिग बैश लीग में रिकॉर्ड तोड़ डेब्यू, अंडर-19 विश्व कप जीतने का मेडल और पिछले साल की बॉर्डर-गावस्कर सीरीज के दौरान अपनी पहली बैगी ग्रीन कैप (ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट कैप) शामिल है।

पिछली गर्मियों में उनका थंडर डेब्यू शानदार रहा। उन्होंने 27 गेंदों पर 56 रन बनाकर सबसे तेज अर्धशतक का नया क्लब रिकॉर्ड बनाया और बीबीएल इतिहास में यह उपलब्धि हासिल करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने।

कोंस्टास ने कहा कि नया करार उनके पहले कांट्रैक्ट जितना ही अवास्तविक लगता है। उन्होंने कहा, "मुझे याद है कि मैं स्टैंड में एक प्रशंसक के रूप में अपने हीरो जैसे डेविड वार्नर, माइकल हसी और आंद्रे रसेल को थंडर के लिए खेलते देखता था, इसलिए अगले चार सीजन के लिए कांटेक्ट बढ़ाना बहुत रोमांचक है।"

कोनस्तास ने कहा, "पिछले सीजन में वॉर्नर के साथ बल्लेबाजी करना मेरे लिए सीखने का शानदार अवसर था क्योंकि वह जिस तरह से चीजों को अंजाम देते हैं, वह बहुत रणनीतिक है। मुझे लगा कि मुझे बहुत स्पष्टता और अपनी शैली में खेलने की आजादी मिली। हमारे पास फिर से एक रोमांचक ग्रुप है जिसमें अब शादाब (खान) भी शामिल हैं... मुझे लगता है कि यह वह साल है जब हम दबदबा बनाएंगे।"

सिडनी थंडर के महाप्रबंधक ट्रेंट कोपलैंड ने कहा कि कोंस्टास की प्रतिबद्धता क्लब के भविष्य के लिए एक बड़ा बयान है। उन्होंने कहा, "यह अनुबंध विस्तार हमारे लिए सबसे आसान फैसलों में से एक है। पिछले साल इस समय तक उन्होंने एक भी बीबीएल मैच नहीं खेला था, और वहां से डेब्यू पर रिकॉर्ड तोड़ने तक, साथ ही अन्य प्रारूपों में उनकी प्रगति, यह दिखाता है कि वह कितनी दूर आ चुके हैं।"

कोपलैंड ने कहा, "यह करार अवधि के लिहाज से बहुत बड़ा है, और हम इसे एक ऐसी यात्रा का हिस्सा मानते हैं जो उम्मीद है कि उन्हें जीवनभर थंडर का खिलाड़ी बनाएगी। यह विस्तार न केवल सैम की प्रगति और क्लब के प्रति उनके समर्पण का परिणाम है, बल्कि हमारे प्रशंसकों को यह भी बताता है कि जब हमारे पास प्रतिभा होगी, हम उन्हें थंडर में बनाए रखने की पूरी कोशिश करेंगे।"

