Karun Nair Dropped : चयनकर्ताओं ने करुण नायर को नजरअंदाज करने का फैसला कर लिया : आकाश चोपड़ा

Sep 08, 2025, 05:11 AM
नई दिल्ली: करुण नायर को ऑस्ट्रेलिया-ए के ​​खिलाफ भारत-ए टीम में नहीं चुना गया। पूर्व भारतीय बल्लेबाज आकाश चोपड़ा के मुताबिक नायर अब राष्ट्रीय टीम में जगह बनाने की दौड़ में नहीं हैं।

भारत ने इंग्लैंड दौरे पर टेस्ट सीरीज 2-2 पर खत्म की। आठ साल बाद टेस्ट टीम में वापसी करने वाले करुण नायर इस सीरीज में खास छाप नहीं छोड़ सके।

 

करुण नायर ने चार मैचों में 25.62 की औसत से 205 रन बनाए। हालांकि, नायर को शुरुआत तो मिली, लेकिन वह उसे बड़े स्कोर में बदलने के लिए जूझते नजर आए। इंग्लैंड के दौरे पर उनका एकमात्र अर्धशतक ओवल में खेले गए पांचवें टेस्ट में आया।

 

आकाश चोपड़ा ने रविवार को अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, "श्रेयस को कप्तान क्यों बनाया गया है? ऐसा इसलिए, क्योंकि टेस्ट मैचों में तीसरे और छठा स्थान अभी भी खाली हैं। साई सुदर्शन और ईश्वरन भी टीम में हैं, लेकिन करुण नायर टीम में नहीं हैं।"

 

उन्होंने कहा, "यह एक बड़ा कदम है, क्योंकि करुण ने दूसरा मौका मांगा था, जो उन्हें मिला। मैं कहूंगा कि उनका प्रदर्शन ठीक-ठाक था। आप यह नहीं कह सकते कि उन्होंने उस मौके को दोनों हाथों से लपका, लेकिन आप यह भी नहीं कह सकते कि नायर का प्रदर्शन इतना साधारण था, जिसके चलते उन्हें अचानक टीम से बाहर कर दिया जाए।"

 

पूर्व क्रिकेटर ने कहा, "करुण नायर को बैटिंग ऑर्डर में ऊपर-नीचे किया गया, तीसरे और छठे नंबर पर भेजा गया। इसके बावजूद, उन्होंने कुछ रन बनाए। मुझे लगा था कि उन्हें वेस्टइंडीज के भारत दौरे में मौका मिलेगा। दुर्भाग्य से, आप करुण नायर को अब खेलते हुए नहीं देख पाएंगे। वह फिट हैं और फिर चुने नहीं गए। ऐसा लगता है कि चयनकर्ताओं ने करुण नायर को नजरअंदाज करने का फैसला कर लिया है।"

 

भारत-ए और ऑस्ट्रेलिया-ए की टीमें 16-26 सितंबर के बीच लखनऊ के इकाना स्टेडियम में दो चार दिवसीय मैच खेलेंगी। भारत-ए की कमान श्रेयस अय्यर को सौंपी गई है।

 

 

