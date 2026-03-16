National Championship 2026 : राष्ट्रीय टेनपिन बॉलिंग चैंपियनशिप में किशन और प्रीमल बने चैंपियन

बेंगलुरु: कर्नाटक के पूर्व राष्ट्रीय चैंपियन किशन आर. ने एआरसी 34वीं राष्ट्रीय टेनपिन बॉलिंग चैंपियनशिप के पुरुषों के वर्ग में अपना दूसरा राष्ट्रीय खिताब जीता। यह चैंपियनशिप सोमवार को बेंगलुरु के चर्च स्ट्रीट स्थित अमीबा में संपन्न हुई।

महिलाओं के वर्ग में, कर्नाटक की प्रीमल जे. ने अपना पहला राष्ट्रीय खिताब जीता, जिससे इस वर्ग में कर्नाटक का 15 साल का इंतजार खत्म हो गया।

दो गेम के कुल पिनफॉल के आधार पर खेले गए चैंपियनशिप मैच में, टॉप-सीड किशन ने संयमित प्रदर्शन करते हुए पहले गेम में 17 पिन की बढ़त बना ली (208–191)। उन्होंने दूसरे गेम में अपनी बढ़त को और बढ़ाया, आकाश के 238 के मुकाबले 244 का उच्च स्कोर बनाया, और कुल 23 पिन के अंतर (452–429) से खिताब अपने नाम कर लिया।

इससे पहले दिन में, पुरुषों के वर्ग के स्टेपलैडर राउंड के पहले मैच में, तीसरी सीड आकाश अशोक कुमार (358) ने चौथी सीड शनमुगनंदा (308) को 50 पिन से हराया। इसके बाद आकाश ने अगले मैच में भी अपनी शानदार फॉर्म जारी रखी, 476 का स्कोर बनाकर दूसरी सीड ध्रुव सरदा (374) को 102 पिन से हराया और फाइनल में जगह बनाई।

चैंपियनशिप मैच में, चौथी सीड प्रीमल जे. ने पहले गेम में टॉप-सीड सबीना अथिका (तमिलनाडु) (168) के मुकाबले 188 का स्कोर बनाकर 20 पिन की शुरुआती बढ़त हासिल की। दूसरा गेम काफी करीबी होने के बावजूद, प्रीमल ने अपना संयम बनाए रखा और जीत हासिल की और 24 पिन के अंतर (332–308) से अपना पहला राष्ट्रीय खिताब जीता।

इससे पहले दिन में, महिलाओं के वर्ग के स्टेपलैडर राउंड के पहले मैच में, चौथी सीड प्रीमल (357) ने तीसरी सीड शबीना कासमानी (महाराष्ट्र) (338) को 19 पिन से हराया। इसके बाद उन्होंने दूसरी वरीयता प्राप्त अनुकृति बिश्नोई (हरियाणा) को 422-409 के स्कोर से हराकर, 13 पिनों की बढ़त के साथ फाइनल में जगह बनाई।

विशेष पुरस्कार:

सबसे होनहार खिलाड़ी: अनिरुद्धन संजीवी (तमिलनाडु) और सुचिता एस. कुमार (केरल)

पुरुष वर्ग में 225 से अधिक के सर्वाधिक स्कोर: किशन आर. (कर्नाटक) (11)

महिला वर्ग में 200 से अधिक के सर्वाधिक स्कोर: सबीना अथिका (तमिलनाडु) (4)

पुरुष वर्ग में 6 खेलों का सर्वोच्च ब्लॉक: किशन आर. (कर्नाटक) (1369 पिन)

महिला वर्ग में 6 खेलों का सर्वोच्च ब्लॉक: सबीना अथिका (तमिलनाडु) (1122 पिन)

--आईएएनएस