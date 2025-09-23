कोरिया ओपन सुपर 500 में भारत की अगुवाई करेंगे प्रणय-आयुष

नई दिल्ली, 22 सितंबर (आईएएनएस)। एचएस प्रणय लगातार खराब प्रदर्शन से जूझ रहे हैं। उन्हें इस सीजन में लय की तलाश है। यह शटलर मंगलवार से शुरू हो रहे 4,75,000 डॉलर प्राइज मनी वाले कोरिया ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की अगुवाई को तैयार है।

एचएस प्रणय के साथ, आयुष शेट्टी भी बीडब्ल्यूएफ सर्किट पर अपने शानदार प्रदर्शन को जारी रखना चाहेंगे।

हांगकांग और चाइना मास्टर्स के फाइनलिस्ट सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी जैसे युगल खिलाड़ियों के इस टूर्नामेंट से बाहर होने के बाद, अब सभी नजरें भारत के एकल वर्ग पर टिकी हैं।

2023 विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता प्रणय को इस सीजन कई बार शुरुआती दौर में ही बाहर होना पड़ा है। इसके बावजूद 32 वर्षीय खिलाड़ी एक मजबूत प्रतियोगी के रूप में उतरेगा। अब भी उनमें शीर्ष खिलाड़ियों को चुनौती देने की क्षमता है।

एचएस प्रणय ने चीन के लू गुआंग जू पर शानदार जीत दर्ज की थी, लेकिन उन्हें हमवतन लक्ष्य सेन के अलावा डेनमार्क के एंडर्स एंटोनसेन से शिकस्त झेलनी पड़ी थी। सियोल में मुश्किल ड्रॉ से निपटने में उनका अनुभव अहम होगा।

इस टूर्नामेंट में भारत की दूसरी बड़ी उम्मीद आयुष शेट्टी हैं, जो अपने अभियान की शुरुआत चीनी ताइपे के सु ली यांग के खिलाफ करेंगे।

22 वर्षीय आयुष भारत के सबसे होनहार युवा खिलाड़ी के रूप में उभरे हैं। वह इस सीजन बीडब्ल्यूएफ खिताब जीतने वाले एकमात्र भारतीय शटलर हैं, जिन्होंने यूएस ओपन का खिताब अपने नाम किया।

आयुष ने जापान के कोडाई नाराओका, चीनी ताइपे के चाउ तिएन चेन, कनाडा के ब्रायन यांग, भारत के किदांबी श्रीकांत, 2021 विश्व चैंपियन लोह कीन यू और डेनमार्क के रासमस गेम्के जैसे शीर्ष खिलाड़ियों के खिलाफ प्रभावशाली जीत हासिल करते हुए अपनी धाक जमाई है।

पुरुष एकल में उनके साथ किरण जॉर्ज भी हैं, जिन्हें पहले दौर में सिंगापुर के पांचवीं वरीयता प्राप्त लोह कीन यू के खिलाफ कड़ी चुनौती का सामना करना होगा।

महिला एकल में 19 वर्षीय अनुपमा उपाध्याय के सामने इंडोनेशिया की चौथी वरीयता प्राप्त पुत्री कुसुमा वर्दानी होगी।

भारत इस टूर्नामेंट के युगल में भी प्रतिनिधित्व करेगा, जिसमें मोहित जगलान-लक्षिता जगलान की मिश्रित जोड़ी जापान के युइची शिमोगामी-सयाका होबारा के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी।

--आईएएनएस

आरएसजी