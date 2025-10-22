क्रिस वोक्स ने वार्विकशायर के साथ किया दो साल का करार

बर्मिंघम, 22 अक्टूबर (आईएएनएस)। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर क्रिस वोक्स ने काउंटी क्लब वार्विकशायर के साथ दो साल का नया अनुबंध किया है। अनुबंध के मुताबिक वोक्स 2027 तक टीम के लिए खेलेंगे। वोक्स ने पिछले महीने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी।

वोक्स ने क्लब की वेबसाइट से बात करते हुए कहा, "वार्विकशायर हमेशा मेरे दिल के करीब रहा है। अकादमी में प्रशिक्षण से लेकर मेरे पहले पेशेवर अनुबंध पर हस्ताक्षर करने तक, यह क्लब लगभग दो दशकों से मेरे करियर के हर महत्वपूर्ण क्षण में मौजूद रहा है। नया अनुबंध इस संबंध को और आगे ले जाएगा।"

उन्होंने कहा, "वार्विकशायर के साथ अपनी प्रतिबद्धता को दो साल और बढ़ाना एक ऐसे क्लब के साथ एक नए अध्याय की शुरुआत जैसा लगता है जो मुझे वाकई घर जैसा लगता है। हमारे पास एक प्रतिभाशाली टीम है, जिसमें युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का अच्छा मिश्रण है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम नए सीजन में ट्रॉफी के लिए चुनौती पेश करने की बेहतरीन स्थिति में हैं।"

वोक्स के साथ करार के बाद वार्विकशायर के प्रदर्शन निदेशक जेम्स थॉमस ने कहा, “क्रिस का अगले दो वर्षों के लिए अनुबंध हासिल करना क्लब में सभी के लिए बहुत मायने रखता है। वह वार्विकशायर के लिए खेलने के महत्व को पूरी तरह से दर्शाते हैं। वोक्स ऐसे खिलाड़ी हैं जिनसे हमारे सभी महत्वाकांक्षी युवा खिलाड़ी प्रेरणा ले सकते हैं और सीख सकते हैं कि इतने लंबे समय तक शीर्ष स्तर पर कैसे प्रदर्शन किया जाए। क्रिस का बल्ले और गेंद दोनों से अनुभव अमूल्य होगा क्योंकि हम अपनी टीम को बेहतर और विकसित करना चाहते हैं।"

वोक्स 2012 और 2021 काउंटी चैंपियनशिप जीतने वाली वार्विकशायर टीम के सदस्य थे। उन्होंने 2010 और 2016 में वन-डे कप और 2014 में टी20 ब्लास्ट ट्रॉफी भी जीती, जब टीम बर्मिंघम बियर्स के नाम से जानी जाती थी।

36 साल के वोक्स ने पिछले महीने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी। इंग्लैंड के लिए उन्होंने 62 टेस्ट, 122 वनडे और 33 टी20 मैच खेले हैं। वोक्स 2019 में वनडे विश्व कप और 2022 टी20 विश्व कप जीतने वाली टीम के सदस्य रहे हैं।

--आईएएनएस

पीएके