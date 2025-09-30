किरेन रिजिजू ने कसा तंज, कहा- मैच लाइव था, वर्ना पाकिस्तान खुद को विजेता घोषित कर देता

नई दिल्ली, 30 सितंबर (आईएएनएस)। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ रविवार को दुबई में एशिया कप 2025 का खिताबी मुकाबला अपने नाम किया। इस हाई-वोल्टेज मुकाबले को लेकर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने पाकिस्तानी टीम पर तंज कसा है।

किरेन रिजिजू ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक तस्वीर साझा की थी, जिसमें एक तरफ बुमराह की गेंद पर हारिस रऊफ क्लीन बोल्ड होते नजर आ रहे हैं। वहीं, दूसरी ओर जसप्रीत बुमराह प्लेन क्रैश वाला एक्शन करते नजर आए। इस तस्वीर के कैप्शन में किरेन रिजिजू ने बुमराह को बधाई देते हुए लिखा था, "पाकिस्तान को हारना ही था और भारत हमेशा चैंपियन रहेगा।"

मंगलवार को इसे री-पोस्ट करते हुए किरेन रिजिजू ने लिखा, "मैच टीवी पर लाइव था, अन्यथा पाकिस्तान कहता कि उन्होंने मैच जीत लिया!"

उल्लेखनीय है कि भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को एशिया कप 2025 के फाइनल मैच में हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला था।

रिपोर्ट्स के अनुसार, खिताब जीतने के बाद भारतीय टीम मैनेजमेंट ने अमीरात क्रिकेट बोर्ड के उपाध्यक्ष खालिद अल जरूनी से पुरस्कार प्राप्त करने की इच्छा जताई थी, लेकिन एशियन क्रिकेट काउंसिल (एसीसी) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया।

जब नकवी मंच पर आए, तो भारतीय टीम ने उनके हाथों पुरस्कार लेने से साफ तौर पर मना कर दिया। कुछ देर बाद एशिया कप ट्रॉफी को आयोजन स्थल से हटा दिया गया। टीम इंडिया ट्रॉफी लिए बगैर ही मैदान से बाहर लौटी।

बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण और खेल भावना के विरुद्ध बताया है। हालांकि, उन्हें उम्मीद है कि एशिया कप ट्रॉफी और मेडल बहुत जल्द भारतीय खिलाड़ियों को दिए जाएंगे।

टीम इंडिया ने दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में पाकिस्तान को 5 विकेट से शिकस्त दी थी। इस मैच में पाकिस्तानी टीम को 19.1 ओवरों में 146 रन पर समेटने के बाद भारत ने 19.4 ओवरों में मुकाबला अपने नाम कर लिया।

