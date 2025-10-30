खेल

कार्लसन ने जीता क्लच शतरंज चैंपियंस शोडाउन, जानिए किस स्थान पर रहे गुकेश?

Oct 30, 2025, 01:15 PM

सेंट लुइस, 30 अक्टूबर (आईएएनएस)। नॉर्वे के स्टार चेस खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने क्लच शतरंज चैंपियंस शोडाउन अपने नाम किया है। वहीं, मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन गुकेश डोमाराजू चौथे स्थान पर रहे।

मैग्नस कार्लसन ने गुकेश को 2 बार शिकस्त देने के बाद ग्रैंडमास्टर फैबियानो कारूआना को भी 2 बार मात दी। उन्होंने प्रतियोगिता जीतने के साथ 1,20,000 अमेरिकी डॉलर का प्रथम पुरस्कार भी अपने नाम किया है।

मैग्नस कार्लसन ने हिकारू नाकामुरा के खिलाफ 2 ड्रॉ खेले। अंत में अतिरिक्त 50,000 डॉलर का बोनस भी हासिल किया। इस तरह मैग्नस कार्लसन ने 3 दिनों में कुल 1,70,000 अमेरिकी डॉलर जीते।

फैबियानो कारूआना 16.5 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। वह मैग्नस कार्लसन से 9 अंक पीछे थे। वहीं, हिकारू नाकामुरा 14 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। गुकेश 10 अंकों के साथ चौथे स्थान पर रहे। उनके इस प्रदर्शन ने भारतीय फैंस को जरूर मायूस किया है।

तीसरे और अंतिम दिन, कार्लसन ने अपने पहले चार गेम जीते और प्रत्येक जीत पर 3 अंक अर्जित किए। कार्लसन ने विश्व चैंपियन गुकेश को 2 बार हराया। पूरे टूर्नामेंट में, कार्लसन ने गुकेश को कुल 5 बार हराया और 1 बार ड्रॉ खेला।

गुकेश के हवाले से चेस24 ने लिखा, "एक समय पर जीत हासिल करना बहुत मुश्किल था। कुल मिलाकर यह एक शानदार अनुभव था, खासकर विश्व कप से पहले। इन तीनों से बेहतर प्रशिक्षण साथी कोई नहीं हैं।"

दूसरे दिन उन्हें कार्लसन के खिलाफ दो हार झेलनी पड़ीं, जिसके बाद उन्होंने हिकारू नाकामुरा के खिलाफ पहला गेम ड्रॉ खेला, वही खिलाड़ी जिन्हें गुकेश ने पहले दिन हराकर 'चेकमेट: यूएसए बनाम भारत' प्रदर्शनी मैच की हार का बदला लिया था।

दूसरे दिन के दूसरे गेम में भारतीय ग्रैंडमास्टर के पास अपेक्षाकृत संतुलित रूक एंडगेम में एकमात्र मौका था, लेकिन वे उसे भुना नहीं सके। इसके बाद वे फाबियानो करूआना से अगला गेम हार गए और दिन का समापन एक ड्रॉ के साथ किया।

--आईएएनएस

आरएसजी

