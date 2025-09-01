खेल

केरल क्रिकेट लीग 2025 : त्रिशूर टाइटंस ने अलेप्पी रिपल्स को 4 विकेट से हराया

Sep 01, 2025, 06:52 PM

तिरुवनंतपुरम, 1 सितंबर (आईएएनएस)। त्रिशूर टाइटंस ने अलेप्पी रिपल्स के खिलाफ केरल क्रिकेट लीग 2025 के 23वें मुकाबले को चार विकेट से अपने नाम किया। इस जीत के साथ टाइटंस प्वाइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर पहुंच गई है।

ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी अलेप्पी रिपल्स ने 9 विकेट खोकर 128 रन बनाए।

इस टीम ने पहली गेंद पर ही कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन का विकेट गंवा दिया था। यहां से अभिषेक नायर ने जलज सक्सेना के साथ दूसरे विकेट के लिए 24 रन की साझेदारी की, लेकिन अभिषेक का विकेट गिरते ही टीम लड़खड़ा गई।

अभिषेक नायर ने 17 गेंदों में दो छक्कों और एक चौके की मदद से 22 रन की पारी खेली, जबकि श्रीरूप एमपी ने 24 रन का योगदान टीम के खाते में दिया। इनके अलावा, अक्षय टीके ने 38 गेंदों में तीन छक्कों और दो चौकों के साथ 49 रन बनाए।

विपक्षी खेमे से सिबिन गिरीश ने सर्वाधिक चार विकेट चटकाए, जबकि विनोद कुमार ने दो सफलताएं हासिल कीं।

इसके जवाब में त्रिशूर टाइटंस ने 19.2 ओवरों में मुकाबला जीत लिया। टीम 65 के स्कोर तक इमरान (6), आनंद कृष्णन (0) और रोहित केआर (30) का विकेट गंवा चुकी थी।

यहां से कप्तान शॉन रोजर ने अक्षय मनोहर के साथ चौथे विकेट के लिए 43 रन जोड़ते हुए टीम को जीत के करीब ला दिया।

अक्षय 20 गेंदों में 16 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इसके बाद कप्तान रोजर ने मोर्चा संभालते हुए टीम को जीत दिलाई। उन्होंने 50 गेंदों में चार छक्कों की मदद से नाबाद 49 रन बनाए।

विपक्षी खेमे से मोहम्मद नाजिल ने तीन विकेट अपने नाम किए, जबकि जलज सक्सेना ने दो शिकार किए। इनके अलावा श्रीरूप एमपी ने एक विकेट हासिल किया।

--आईएएनएस

आरएसजी

