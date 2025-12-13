क्रिकेट की तरह दूसरे खेलों को भी मौका देने का समय आ गया है: कपिल देव

नई दिल्ली, 12 दिसंबर (आईएएनएस)। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और दिग्गज ऑलराउंडर कपिल देव इन दिनों गोल्फ में सक्रिय हैं। प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया (पीजीटीआई) के एक कार्यक्रम में मीडिया से बात करते हुए कपिल देव क्रिकेट के सवाल पर बचते नजर आए, लेकिन गोल्फ के बेहतर भविष्य को लेकर आशान्वित नजर आए।

कपिल देव ने कहा, "समय आ गया है कि हम दूसरे खेलों को भी विकसित होने का मौका दें। आईपीएल ने हमें सिखाया है कि हम खेलों में बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। हमें दूसरे खेलों में भी ऐसी सफलता की कोशिश करनी चाहिए।"

भारत में गोल्फ को लोकप्रिय बनाने के तरीके पर बात करते हुए कपिल देव ने कहा कि हमें किसी ऐसे खिलाड़ी की जरूरत है जो गोल्फ में विश्व चैंपियन बने, यूरोपियन कप जीते, और ओलंपिक में पदक जीते। अगर ऐसा होता है, तो देश में गोल्फ का विकास होगा। ओलंपिक में हम पदक जीतने से चूक गए थे। टेनिस में जैसे कोई विंबलडन या दूसरा ग्रैंड स्लैम जीतता है, तो फर्क पड़ता है। उसी तरह गोल्फ के बड़े इवेंट जीतने के बाद भारत में भी इस खेल को लेकर रुचि बढ़ेगी।

उन्होंने कहा कि भारत में गोल्फ साल दर साल बढ़ रहा है। डीपी वर्ल्ड गोल्फ टूर्नामेंट सफल रहा। दुनिया के दूसरे नंबर के खिलाड़ी भारत आए। अन्य खिलाड़ी भी आना चाहते हैं।

क्रिकेट से जुड़े सवालों पर कपिल देव बचते नजर आए। हालांकि लीग क्रिकेट को प्राथमिकता देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि हर आदमी की अपनी सोच हो सकती है। उस आधार पर वह अपने फैसले भी लेता है। मुझे निजी तौर पर लगता है कि भारत के लिए खेलने से ज्यादा महत्वपूर्ण दूसरा कुछ नहीं हो सकता है।

क्रिकेट में सबसे पसंदीदा फॉर्मेट के सवाल पर विश्व कप विजेता कप्तान ने कहा, "मैं क्रिकेट में किसी विशेष फॉर्मेट को पसंद नहीं करता। मैं क्रिकेट को पसंद करता हूं और उसका आनंद लेता हूं।"

--आईएएनएस

पीएके