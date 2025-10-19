खेल

'क्रिकेट जगत के लिए त्रासदी': पाकिस्तानी एयरस्ट्राइक में जान गंवाने वाले अफगान क्रिकेटरों के प्रति जय शाह ने जताई संवेदना

Oct 19, 2025

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर (आईएएनएस)। आईसीसी के अध्यक्ष जय शाह ने पाकिस्तान के एयरस्ट्राइक में मारे गए अफगानिस्तान के तीन युवा क्रिकेटरों के निधन पर शोक जताया है। शाह ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी संवेदना व्यक्त की।

जय शाह ने एक्स पर लिखा, "तीन युवा अफगान क्रिकेटरों, कबीर आगा, सिबगतुल्लाह और हारून, की मृत्यु पर गहरा दुःख हुआ है, जिनके सपने एक मूर्खतापूर्ण हिंसा के कारण अधूरे रह गए। ऐसी होनहार प्रतिभा का जाना न केवल अफगानिस्तान के लिए, बल्कि पूरे क्रिकेट जगत के लिए एक त्रासदी है। हम अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड और इस हृदयविदारक क्षति पर शोक व्यक्त करने वाले सभी लोगों के साथ एकजुटता से खड़े हैं।"

अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की तरफ से एयरस्ट्राइक की निंदा की है और मृत तीनों युवा क्रिकेटरों के परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की है।

एसीबी ने एक्स पर दावा किया, "इस हमले में कई लोगों की जान चली गई, जिनमें तीन स्थानीय क्रिकेटर भी शामिल हैं, जो पक्तिका प्रांत की राजधानी शराना में एक दोस्ताना मैच खेलकर घर लौट रहे थे। एसीबी इसे अफगानिस्तान के खेल समुदाय, उसके एथलीटों और क्रिकेट परिवार के लिए एक बड़ी क्षति मानता है।"

एसीबी ने कहा कि पीड़ितों के प्रति सम्मान दर्शाते हुए उसने पाकिस्तान में होने वाली आगामी त्रिकोणीय टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज में भाग नहीं लेने का फैसला किया है।

बता दें कि पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच त्रिकोणीय टी20 सीरीज होनी थी। अफगानिस्तान की जगह अब जिम्बाब्वे को शामिल किया गया है।

बीसीसीआई ने भी पाकिस्तान की एयरस्ट्राइक में मारे गए अफगानिस्तान के युवा क्रिकेटरों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की।

बीसीसीआई ने एक बयान में कहा, बोर्ड इस दुःख की घड़ी में अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (एसीबी), क्रिकेट जगत और दिवंगत खिलाड़ियों के परिवारों के साथ एकजुटता से खड़ा है और इस भयावह और अनुचित हमले की निंदा करता है।

बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने शनिवार को कहा, "निर्दोष लोगों, खासकर होनहार खिलाड़ियों की जान जाना बेहद दुखद और चिंता का विषय है। हम अफगानिस्तान के लोगों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं और उनके दुख और क्षति में शामिल हैं।"

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने भी अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत में हाल ही में हुए हवाई हमले में तीन युवा अफगान क्रिकेटरों की दुखद मौत पर बेहद दुख और स्तब्धता व्यक्त की है। क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था ने कहा कि हम उस हमले की कड़ी निंदा करते हैं, जिसने परिवारों, समुदायों और क्रिकेट जगत से तीन प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को छीन लिया, जिनकी एकमात्र महत्वाकांक्षा अपने पसंदीदा खेल को खेलना था।

