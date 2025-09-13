खेल

Kapil Dev Wishes : 'प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया' को सफल बनाने की कोशिश जारी : कपिल देव

कपिल देव ने टीम इंडिया को शुभकामनाएं दीं, अमिताभ कांत ने गोल्फ को बढ़ावा देने की बात कही
Sep 13, 2025, 07:08 AM
'प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया' को सफल बनाने की कोशिश जारी : कपिल देव

नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव ने यूएई में एशिया कप खेलने के लिए मौजूद भारतीय टीम को शुभमकानाएं दी हैं। पूर्व कप्तान ने उम्मीद जताई है कि टीम इंडिया एशिया कप जीतकर भारत लौटेगी।

प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया (पीजीटीआई) के कार्यक्रम के लिए दिल्ली में मौजूद कपिल देव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारतीय क्रिकेट टीम को अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। भारतीय टीम अच्छा खेल रही है और उम्मीद है कि एशिया कप का खिताब जीतकर लौटेगी।

कपिल देव ने कहा कि हम प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया को बड़ा और सफल बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। हम गोल्फ खिलाड़ियों के लिए बेहतर व्यवस्था बनाना चाहते हैं।

इस मौके पर अमिताभ कांत ने कहा, गोल्फ को क्रिकेट से भी बड़ा करना आवश्यक है। हमारे यहां युवाओं की जनसंख्या ज्यादा है। हम गोल्फ को टायर 2 और टायर 3 शहरों में भी ले जाना चाहते हैं। हमारे यहां 300 से ज्यादा गोल्फ कोर्स हैं। अगर युवा गोल्फ में ज्यादा से ज्यादा रुचि लेने लगेंगे तो क्रिकेट की तरह गोल्फ में भी हम चैंपियन बनेंगे। इस खेल के बड़े खिलाड़ी भारत से निकलेंगे।

अमिताभ कांत ने कहा कि मोदी सरकार में खेल को बढ़ावा मिला है। ओलंपिक हो या कोई अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता, प्रधानमंत्री मोदी लगातार प्रयास करते हैं कि भारत का प्रदर्शन अच्छा रहे। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में भारत ने खेल के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अच्छा प्रदर्शन किया है। भारत के विकास में आने वाले समय में गोल्फ की भूमिका अहम होने वाली है।

उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर जो विवाद चल रहा है। उसका समाधान जल्द निकाल लिया जाएगा।

प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया भारत में स्थित पुरुषों के लिए एक पेशेवर गोल्फ टूर है। इसे 2006 में स्थापित किया गया था।

 

 

 

