कप्तान सूर्यकुमार यादव और उपकप्तान शुभमन गिल ने बढ़ाई भारतीय टीम की चिंता

नई दिल्ली, 2 नवंबर (आईएएनएस)। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होबार्ट में रविवार को तीसरा टी20 मुकाबला खेला गया। वाशिंगटन सुंदर की विस्फोटक 49 रन की पारी की बदौलत भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हरा दिया। भारत को जीत के लिए 187 का लक्ष्य मिला था। टीम इंडिया ने 18.3 ओवर में 188 रन बनाकर जीत हासिल की। जीत के बावजूद कप्तान सूर्यकुमार यादव और उपकप्तान शुभमन गिल की फॉर्म चिंता का विषय है।

कप्तान सूर्यकुमार यादव और उपकप्तान शुभमन गिल लंबे समय से रन नहीं बना पा रहे हैं। दोनों शीर्ष क्रम के बल्लेबाज हैं, इसलिए इनकी असफलता टीम पर भारी पड़ रही है। एशिया कप में पूरी तरह फ्लॉप रहे दोनों बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया टी20 सीरीज के शुरुआती 3 मैचों में रन नहीं बना सके हैं। अगले साल टी20 विश्व कप भारत की सह-मेजबानी में खेला जाना है। ऐसे में दोनों बल्लेबाजों की फॉर्म ने भारतीय टीम की परेशानी बढ़ा दी है। शुभमन गिल को संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल पर प्राथमिकता देकर टीम में ओपनिंग की जिम्मेदारी दी गई है, जिसे निभाने में वह अब तक असफल रहे हैं।

गिल ने पिछले 10 टी20 मैचों में एक भी अर्धशतक नहीं लगाया है। वे 20, 10, 5, 47, 29, 4, 12, 37, 5, और 15 का स्कोर कर सके हैं।

सूर्यकुमार यादव अंतर्राष्ट्रीय टी20 में कभी दुनिया के नंबर एक और सबसे खतरनाक बल्लेबाज थे। कप्तानी मिलने के बाद से उनके फॉर्म में लगातार गिरावट आई है। सूर्या उन गेंदों पर शॉट नहीं लगा पा रहे, जिन्हें मैदान के बाहर भेजते थे। सूर्यकुमार यादव सिर्फ टी20 खेलते हैं, लेकिन अपने सबसे पसंदीदा फॉर्मेट में भी वह टीम के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं। पिछले 10 मैचों में सूर्या के बल्ले से 7, 47, 0, 0, 5, 12, 1, 39, 1, और 24 रन की पारी आई है।

सूर्यकुमार यादव और शुभमन गिल की फॉर्म में जल्द वापसी भारतीय टीम के लिए महत्वपूर्ण है।

--आईएएनएस

पीएके/