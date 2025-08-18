कप्तान मार्श की चेतावनी, टी20 सीरीज के बाद वनडे में भी तेजतर्रार बल्लेबाजी जारी रखेगा ऑस्ट्रेलिया

केर्न्स, 18 अगस्त (आईएएनएस)। साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज में 2-1 से जीत दिलाने के बाद मिचेल मार्श नियमित कप्तान पैट कमिंस की गैरमौजूदगी में एक बार फिर वनडे टीम की कमान संभालेंगे। मार्श को भरोसा है कि ऑस्ट्रेलियाई टीम वनडे में भी तेजतर्रार बल्लेबाजी के अंदाज को जारी रखेगी।

मार्श ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "मैदान में साढ़े तीन घंटे बिताने की तैयारी करना कुछ खिलाड़ियों के लिए थोड़ा अलग होगा, लेकिन बतौर टीम हमारे लिए बहुत कुछ नहीं बदलता। इस बार फॉर्मेट अलग है। ऐसे में यह सिर्फ सोच में बदलाव है, बाकी लगभग वही रहता है।"

मार्श टी20 मुकाबलों में लक्ष्य का पीछा करने को प्राथमिकता देते नजर आए हैं। उन्होंने संकेत दिया कि मेजबान टीम वनडे में भी यही चलन अपना सकती है।

मार्श ने कहा, "आजकल टी20 क्रिकेट में यह आम ट्रेंड है। आपको परिस्थितियों का आकलन करने का मौका मिलता है, लेकिन यह भी पता होता है कि लक्ष्य क्या है। मैं पहले बल्लेबाजी करने से नहीं डरता, लेकिन हम ज्यादातर गेंदबाजी चुनते आए हैं। ऑस्ट्रेलिया में ओस के साथ खेलना हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। तीसरे टी20 मैच में हमने देखा कि गेंद बहुत जल्दी सॉफ्ट हो गई थी। यह हमारे लिए अलग तरह की चुनौती रही है।"

मिचेल मार्श नौ वनडे मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया की कमान संभाल चुके हैं, जिसमें 2023 में दक्षिण अफ्रीका और 2024 में इंग्लैंड का दौरा भी शामिल है।

ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज का पहला मैच 17 रन से जीता था, जिसके बाद टीम को दूसरे मुकाबले में 53 रन से हार झेलनी पड़ी। हालांकि, तीसरे मैच को दो विकेट से जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज 2-1 से अपने नाम की।

अब ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच 19 अगस्त से तीन मुकाबलों की वनडे सीरीज खेली जानी है। पहला मुकाबला केर्न्स में होगा, जिसके बाद मैके में 22 अगस्त को दूसरे, जबकि 24 अगस्त को तीसरे वनडे मुकाबले का आयोजन होगा।

--आईएएनएस

आरएसजी