'कप्तान का आदेश था छक्का लगाते रहना', वैभव सूर्यवंशी ने आयुष म्हात्रे पर कसा तंज

दुबई, 13 दिसंबर (आईएएनएस)। अंडर-19 एशिया कप में शुक्रवार को आईसीसी एकेडमी, दुबई में भारत और यूएई के बीच खेले गए मैच में भारतीय टीम ने 234 रन के बड़े अंतर से जीत हासिल की। भारत की तरफ से सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने तूफानी शतक लगाया। मैच के बाद भारतीय टीम के कप्तान आयुष म्हात्रे और वैभव सूर्यवंशी ने मजेदार बातचीत की और एक दूसरे को छेड़ते नजर आए।

आयुष म्हात्रे और वैभव सूर्यवंशी की बातचीत का वीडियो एशियन क्रिकेट काउंसिल (एसीसी) ने शेयर किया है। वीडियो में आयुष म्हात्रे ने वैभव सूर्यवंशी से पूछा कि यूएई के खिलाफ किस सोच के साथ बल्लेबाजी करने उतरे थे। मजाकिया लहजे में जवाब देते हुए सूर्यवंशी ने कहा कि मुझे बड़े खिलाड़ी आयुष म्हात्रे के साथ पारी की शुरुआत का मौका मिला था। इसके लिए मैं भगवान का बड़ा आभारी रहूंगा। मैं यही सोच रहा था कि अगर मैं क्रीज पर सेट हो जाऊंगा तो खुद रन आएंगे। यही कोशिश कर रहा था।

आयुष ने पूछा कि हम लोग अक्सर सोचते हैं कि टीम का स्कोर 300 या 350 तक ले जाएंगे। इस पारी में तुम्हारा खुद का स्कोर 300 जाता हुआ लग रहा था। इसके जवाब में वैभव ने कहा कि मैं कोशिश कर रहा था, लेकिन कप्तान ने बोला था कि छक्के लगते रहने चाहिए। छक्का लगाने की कोशिश में मैं आउट हो गया। अगर मैं 50 ओवर खेलता तो 300 से भी ज्यादा रन बनाता।

इसके बाद आयुष ने कहा कि अगला मैच पाकिस्तान के साथ है। उस मैच में दोनों अच्छा करेंगे। इसके जवाब में वैभव ने कहा कि वे पूरे टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन करेंगे और जीतेंगे।

यूएई के खिलाफ खेले गए मैच में टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने वैभव सूर्यवंशी के 95 गेंदों पर बनाए 171 रन की मदद से 6 विकेट पर 433 रन बनाए थे। 30 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा करने वाले वैभव ने 56 गेंदों पर शतक पूरा किया था। वैभव ने अपनी पारी में 9 चौके और 14 छक्के लगाए थे। आरोन जॉर्ज और विहान मल्होत्रा ने 69-69 रन की पारी खेली थी।

434 रन का लक्ष्य हासिल करने उतरी यूएई 7 विकेट पर 199 रन बना सकी थी।

