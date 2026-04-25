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कूपर कोनोली सिलेक्शन के लिए उपलब्ध, दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेलेंगे: साईराज बहुतुले

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 25, 2026, 05:47 AM

नई दिल्ली, 24 अप्रैल (आईएएनएस)। पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) के स्पिन गेंदबाजी कोच साईराज बहुतुले ने बताया है कि कूपर कोनोली सिलेक्शन के लिए उपलब्ध हैं, और वह शनिवार को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ होने वाले मुकाबले में पीबीकेएस की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे।

'आईएएनएस' ने इस बात की सबसे पहले जानकारी दी थी कि कोनोली चोट के कारण आईपीएल 2026 में गेंदबाजी नहीं कर पाने के बाद अपनी पीठ का स्कैन कराने के लिए कुछ समय के लिए अपने गृहनगर पर्थ लौटे थे। कोनोली टीम में वापस आ गए हैं और खेलने के लिए उपलब्ध हैं। हालांकि, यह अभी नहीं पता है कि वह पीबीकेएस के लिए सिर्फ एक बल्लेबाज के तौर पर खेलेंगे या नहीं।

साईराज बहुतुले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए बताया, "हां, वह पूरी तरह से सिलेक्शन के लिए उपलब्ध है। वह अपनी राज्य टीम को इस बात की जानकारी देने के लिए गए थे। कोनोली बस वहां गए और फिर वापस आ गए। वह पूरी तरह से तैयार हैं और खेलने के लिए बेताब हैं। कोनोली का यह बतौर खिलाड़ी आईपीएल और भारत की परिस्थितियों में पहला साल है। उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और वह एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं। वह अंडर-19 स्तर पर अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं। इसके साथ ही कोनोली के पास बिग बैश लीग में खेलने का भी अनुभव मौजूद है। वह निश्चित रूप से एक ऐसे खिलाड़ी हैं, जो हर मुकाबले का बेसब्री से इंतजार करते हैं और टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन करने के लिए उत्सुक रहते हैं।"

बहुतुले ने बाएं हाथ के आक्रामक सलामी बल्लेबाज प्रियांश आर्य की भी खूब तारीफ की। उन्होंने कहा कि पिछले साल भी प्रियांश का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा था। बहुतुले के अनुसार, दिल्ली की तरफ से घरेलू क्रिकेट खेलने वाले प्रियांश ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने ऑफ-सीजन में जाकर अपनी कमियों पर काफी काम किया होगा। इस दौरान उन्होंने यह समझा कि उन्हें किन चीजों में सुधार करने की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा कि प्रियांश ने उन्हीं कमजोरियों पर मेहनत की और अब वह पहले से बेहतर खिलाड़ी बन गए हैं।

बहुतुले ने बाएं हाथ के आक्रामक सलामी बल्लेबाज प्रियांश आर्य की भी खूब तारीफ की। उन्होंने कहा कि पिछले साल भी प्रियांश का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा था। बहुतुले के अनुसार, दिल्ली की तरफ से घरेलू क्रिकेट खेलने वाले प्रियांश ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने ऑफ-सीजन में जाकर अपनी कमियों पर काफी काम किया होगा। इस दौरान उन्होंने यह समझा कि उन्हें किन चीजों में सुधार करने की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा कि प्रियांश ने उन्हीं कमजोरियों पर मेहनत की और अब वह पहले से बेहतर खिलाड़ी बन गए हैं।

साईराज ने कहा कि प्रियांश सफलता या असफलता से ज्यादा परेशान नहीं होते हैं। वह बहुत शांत और संतुलित क्रिकेटर हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में प्रियांश को देश की तरफ से भी खेलने का मौका मिल सकता है। स्पिन गेंदबाजी कोच ने युजवेंद्र चहल की भी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि चहल ने प्लेइंग इलेवन में इकलौते स्पिनर के तौर पर सारा दबाव झेला है। बहुतुले के मुताबिक, विपक्षी टीम के बल्लेबाज एकमात्र स्पिनर को हमेशा टारगेट करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि चहल एक चतुर गेंदबाज हैं और वह अपने अनुभव और स्किल के दम पर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं।

--आईएएनएस

एसएम/एबीएम

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