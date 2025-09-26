खेल

कपिल देव, धोनी को नहीं जानता, अभिषेक ने दी टीम इंडिया को मजबूती : योगराज सिंह

Sep 26, 2025

चंडीगढ़, 25 सितंबर (आईएएनएस)। पूर्व ऑलराउंडर योगराज सिंह ने कहा है कि वह भारतीय क्रिकेट टीम के दो पूर्व कप्तानों कपिल देव और एमएस धोनी को नहीं जानते हैं। योगराज का यह बयान एक बार फिर से उन्हें चर्चा में ला सकता है।

आईएएनएस के साथ बातचीत में योगराज सिंह ने कहा, "मैं कपिल देव, महेंद्र सिंह धोनी को नहीं जानता हूं, मैं उन्हें इसलिए नहीं जानता, क्योंकि वे मुझे नहीं जानते। मैं युवराज सिंह, राहुल द्रविड़, गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग को जानता हूं और उनके बारे में बात करना पसंद करता हूं। इसकी वजह यह है कि ये सभी क्रिकेट के लिए कुछ न कुछ कर रहे हैं।"

कपिल देव और धोनी के खिलाफ योगराज सिंह पूर्व में भी बयान देते रहे हैं।

एशिया कप पर बात करते हुए उन्होंने कहा, "भारत को एशिया कप जीतना है, तो शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा को शुरुआत के 15 ओवर खेलने होंगे। दोनों जितना ज्यादा समय पिच पर बिताएंगे भारत के लिए उतना ही अच्छा होगा। बांग्लादेश के खिलाफ जिस तरह अभिषेक ने बल्लेबाजी की, उससे मैं बहुत खुश हूं। उसने क्रीज पर टिकने का समय लिया और जब शुरू हुआ, तो फिर मारता ही चला गया। अगर वह रन आउट नहीं होता तो अकेले ही 150 से ज्यादा रन बना जाता। अभिषेक के आने से भारतीय टीम और मजबूत हुई है। गिल को भी ऐसे ही बल्लेबाजी करनी होगी। उसे 40 और 50 के स्कोर से आगे बढ़ना होगा।"

पाकिस्तान के साथ भारतीय टीम की तुलना पर पूर्व क्रिकेटर ने कहा, पाकिस्तान के साथ हमारी टीम की कोई तुलना नहीं है। पिछले 20 साल का रिकॉर्ड उठाकर आप देख लीजिए। अधिकांश बार पाकिस्तान हारा है। इसलिए कोई तुलना ही नहीं है। न सिर्फ क्रिकेट बल्कि किसी भी चीज में पाकिस्तान हिंदुस्तान के सामने कुछ भी नहीं है। बांग्लादेश के खिलाफ हमने 168 किया और कई कैच छोड़ने के बाद भी 41 रन से जीते।

उन्होंने कहा, शोएब अख्तर ने पाकिस्तान टीम को सुधारने की बात कही है। दूसरे पूर्व क्रिकेटर्स को भी आगे आना चाहिए। हालांकि ये लोग पाकिस्तान टीम में कितना बदलाव करेंगे या क्या करेंगे, देखा जाएगा। मौजूदा समय में वनडे और टी20 में भारतीय टीम किसी भी दूसरी टीम से बहुत आगे है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जरूर हमें थोड़ी बहुत टक्कर दे सकती है। एशिया में कोई टीम नहीं है।

