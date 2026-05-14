कपिल देव और अमनदीप जोहल ने दिल्ली के उपराज्यपाल से की मुलाकात; 'ग्लोबल सिटी' बनाने के विजन में गोल्फ की भूमिका पर चर्चा

नई दिल्ली, 13 मई (आईएएनएस)। पद्म भूषण कपिल देव, जो प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया (पीजीटीआई) के अध्यक्ष हैं, और पीजीटीआई के सीईओ अमनदीप जोहल ने दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू से मुलाकात की और इस बात पर चर्चा की कि गोल्फ किस तरह दिल्ली के विश्व-स्तरीय वैश्विक शहर बनने के लक्ष्य में योगदान दे सकता है।

इस बातचीत के दौरान, माननीय उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार के उस विजन और पहलों के लिए कपिल देव से समर्थन का अनुरोध किया, जिनका उद्देश्य राजधानी की वैश्विक प्रतिष्ठा को मजबूत करना है।

कपिल देव ने कहा कि उन्हें किसी भी ऐसी सार्थक पहल के लिए अपना समय और समर्थन देने में खुशी होगी, जो दिल्ली के विकास, उसकी छवि और अंतरराष्ट्रीय पहचान को बेहतर बनाने में योगदान देती हो। कपिल देव ने कहा, "दिल्ली में गोल्फ के लिए पहले से ही एक मजबूत नींव मौजूद है। मुझे किसी भी ऐसी पहल में अपना समय देने में खुशी होगी, जो राजधानी की प्रतिष्ठा को बढ़ाने और खेल के माध्यम से एक मजबूत अंतरराष्ट्रीय पहचान बनाने में मदद करती हो।"

बैठक के दौरान, कपिल देव ने माननीय उपराज्यपाल को 'सिख गुरुद्वारे' विषय पर एक पुस्तक भेंट की; यह पुस्तक उन्हें बेहद प्रिय है।

इस बात पर भी प्रकाश डाला गया कि दिल्ली के पास पहले से ही इस तरह के विजन को साकार करने के लिए आवश्यक आधार मौजूद हैं। इनमें दिल्ली गोल्फ क्लब जैसे प्रतिष्ठित स्थल शामिल हैं, जहां दुनिया के कुछ बेहतरीन गोल्फरों की मौजूदगी वाली प्रतिष्ठित 'इंडिया चैंपियनशिप' का आयोजन होता है; कुतुब गोल्फ कोर्स, जहां 'पीजीटीआई प्लेयर्स चैंपियनशिप' का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया था; और द्वारका में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा नियोजित गोल्फ विकास की आगामी परियोजना शामिल है।

अमनदीप जोहल ने कहा, "भारतीय गोल्फ के विकास की कहानी में दिल्ली की भूमिका केंद्रीय है। अपने स्थापित स्थलों और आगामी सुविधाओं के साथ, इस शहर के पास पेशेवर गोल्फ आयोजनों के एक अधिक मजबूत कैलेंडर को समर्थन देने के लिए आवश्यक मंच मौजूद है। डीपी वर्ल्ड पीजीटीआई इस पूरे इकोसिस्टम को और अधिक मजबूत बनाने के लिए संबंधित हितधारकों के साथ मिलकर काम करने में प्रसन्नता का अनुभव करेगा।"

बैठक में इस बात पर भी विस्तार से चर्चा की गई कि किस प्रकार गोल्फ, पर्यटन, प्रमुख खेल आयोजन, आतिथ्य सत्कार (हॉस्पिटैलिटी) और अंतरराष्ट्रीय जुड़ाव,, ये सभी मिलकर, एक प्रमुख वैश्विक राजधानी के रूप में दिल्ली की व्यापक स्थिति में एक सशक्त खेल-संबंधी आयाम जोड़ सकते हैं।

'प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया' (पीजीटीआई) भारत में पुरुषों के पेशेवर गोल्फ के लिए आधिकारिक शासी और मान्यता प्रदान करने वाली संस्था के रूप में कार्य करता है। साथ ही, यह 'इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन' और 'इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ पीजीए टूर्स' का एक मान्यता प्राप्त सदस्य भी है।

--आईएएनएस

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