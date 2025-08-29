Kanpur Superstars Vs Lucknow Falcons : समीर रिजवी ने खेली कप्तानी पारी, सुपरस्टार्स ने फाल्कन्स को हराया

लखनऊ: कानपुर सुपरस्टार्स ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश प्रीमियर लीग 2025 के 22वें मुकाबले में जीत दर्ज की। इस टीम ने इकाना स्टेडियम में लखनऊ फाल्कन्स को आठ विकेट से हराया।

टॉस जीतकर बल्लेबाजी के लिए उतरी लखनऊ फाल्कन्स ने आठ विकेट गंवाकर 162 रन बनाए।

सलामी जोड़ी ने टीम को शानदार शुरुआत दिलाई। समर्थ सिंह और आराध्य यादव ने 5.2 ओवरों में 43 रन की साझेदारी की। समर्थ फाल्कन्स के खाते में महज छह रन जोड़कर पवेलियन लौट गए।

यहां से आराध्य ने मोहम्मद सैफ के साथ दूसरे विकेट के लिए 59 रन जुटाते हुए टीम को मजबूत स्थिति में ला दिया।

आराध्य यादव 44 गेंदों में 59 रन बनाकर आउट हुए। उनकी इस पारी में तीन छक्के और छह चौके शामिल थे। वहीं, सैफ ने 31 गेंदों में तीन छक्कों और दो चौकों के साथ 43 रन टीम के खाते में जुटाए। इनके अलावा कृतज्ञ सिंह ने 26, जबकि समीर चौधरी ने 15 रन का योगदान दिया।

विपक्षी खेमे से राहुल शर्मा ने सर्वाधिक दो विकेट हासिल किए, जबकि विनीत पंवार, शुभम मिश्रा, दमन दीप सिंह और शौर्य सिंह ने एक-एक विकेट अपने नाम किया।

इसके जवाब में कानपुर सुपरस्टार्स ने 15.4 ओवरों में मुकाबला जीत लिया। टीम को दीपक राजपूत और शौर्य सिंह की सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों बल्लेबाजों ने 5.5 ओवरों में 49 रन जोड़े।

दीपक राजपूत 20 गेंदों में 21 रन बनाकर आउट हुए। कुछ देर बाद शौर्य सिंह भी 36 रन बनाकर पवेलियन लौट गए।

टीम 68 के स्कोर तक अपने दोनों सलामी बल्लेबाजों का विकेट गंवा चुकी थी। यहां से कप्तान समीर रिजवी ने आदर्श सिंह के साथ तीसरे विकेट के लिए 95 रन की अटूट साझेदारी करते हुए सुपरस्टार्स को आसान जीत दिलाई।

'प्लेयर ऑफ द मैच' समीर रिजवी ने 32 गेंदों में नाबाद 76 रन बनाए। उनकी इस पारी में नौ छक्के और तीन चौके शामिल रहे। वहीं, आदर्श सिंह ने 20 गेंदों में 23 रन की पारी खेली।

विपक्षी खेमे से विपराज निगम और करण चौधरी ने एक-एक विकेट हासिल किया।

आठ में से तीन मैच जीतने के बाद कानपुर सुपरस्टार्स प्वाइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर मौजूद है, जबकि आठ में से पांचवां मुकाबला गंवाने के बाद लखनऊ फाल्कन्स चौथे पायदान पर है।