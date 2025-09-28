Kanpur Cricket Fans : फाइनल में भारत की जीत के लिए हुआ हवन, फैंस ने कहा-पाकिस्तान को मिलेगी शर्मनाक हार

कानपुर: कानपुर में भारतीय क्रिकेट टीम की जीत के लिए प्रशंसकों ने हवन किया। फैंस हवन के समय भारतीय झंडा, कप्तान सूर्यकुमार यादव के साथ ही अन्य क्रिकेटरों की तस्वीर लेकर बैठे हुए थे।

फैंस का कहना था कि जिस तरह भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 14 सितंबर और 21 सितंबर को हराया है। उसी तरह 28 सितंबर (रविवार) को होने वाले फाइनल में भी पाकिस्तान को हराएगी और चैंपियन बनेगी।

अमित सिंह ने आईएएनएस से कहा, हमने भारत की जीत को सोचकर हवन किया है। भारतीय टीम के साथ पूरे देश की दुआएं हैं। रविवार को भारत पाकिस्तान को हराएगी। मैं किसी खिलाड़ी का नाम नहीं लेना चाहूंगा। पूरी टीम अच्छा प्रदर्शन करेगी और मैच जीतेगी।

शिव कुमार वर्मा ने कहा, पाकिस्तान ने हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाकर हमारे पीठ में खंजर मारा है। पाकिस्तान हमेशा हमसे हारता है, चाहे मैदान क्रिकेट का हो या फिर जंग का। वह अपनी जीत का झूठा डंका पीटते हैं। पाकिस्तान जो भी मैच अब तक भारत से हारा है, अगर लाइव नहीं हुआ होता, तो वे उसमें भी खुद को जीता हुआ बताते। पाकिस्तानी झूठे हैं।

मोहित वर्मा ने कहा, पाकिस्तान हमेशा हारता रहा है। पाकिस्तानी क्रिकेटरों का व्यवहार भी अच्छा नहीं है। मैं चाहता हूं कि एशिया कप के बाद दोनों देशों के बीच मैच न हो। भारत फाइनल में पाकिस्तान पर बड़ी जीत दर्ज करेगा। कुलदीप यादव और अभिषेक शर्मा कमाल करेंगे।

संतोष वर्मा ने कहा कि भारत की जीत के लिए हमने हवन किया है। हम पाकिस्तान को ऐसा हराएंगे कि वो हमसे हाथ जोड़कर माफी मांगेगा और कहेगा कि आपके साथ नहीं खेलेंगे।

भारतीय टीम अजेय रहते हुए एशिया कप के फाइनल में पहुंची है। वहीं, पाकिस्तान भारत से दो बार हारकर (लीग और सुपर-4) और श्रीलंका, बांग्लादेश के खिलाफ जीत दर्ज कर फाइनल में पहुंची है।