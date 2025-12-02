Kane Williamson : केन विलियमसन ने टेस्ट में सर्वाधिक रन के मामले में दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज बल्लेबाज को पछाड़ा

क्राइस्टचर्च: न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज ने लगभग 1 साल बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी करने के साथ ही दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज बल्लेबाज को सर्वाधिक रन बनाने के मामले में पीछे छोड़ दिया।

न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के बीच मंगलवार से क्राइस्टचर्च में तीन टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट शुरू हुआ है। वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया।

केन विलियमसन तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे और 52 रन की पारी खेली। पारी का 7वां रन बनाते ही विलियमसन ने दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज बल्लेबाज हाशिम आमला को टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने के मामले में पीछे छोड़ दिया।

विलियमसन के 106 टेस्ट की 187 पारियों में 9,328 रन हो गए हैं। विलियमसन 33 शतक और 38 अर्धशतक लगा चुके हैं। टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने के मामले में विलियमसन 16वें नंबर पर हैं। टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाले न्यूजीलैंड के पहले बल्लेबाज बन सकते हैं।

दक्षिण अफ्रीका के दाएं हाथ के दिग्गज बल्लेबाज हाशिम आमला ने 2004 से 2019 के बीच 124 टेस्ट की 215 पारियों में 9,282 रन बनाए हैं। आमला ने 28 शतक और 41 अर्धशतक लगाए हैं। उनका सर्वाधिक स्कोर नाबाद 311 है। आमला जैक कैलिस के बाद टेस्ट क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका के दूसरे सबसे सफल बल्लेबाज हैं। कैलिस ने 1995 से 2013 के बीच 166 टेस्ट की 280 पारियों में 45 शतक और 58 अर्धशतक लगाते हुए 13,289 रन बनाए थे। ओवरऑल सूची में कैलिस चौथे स्थान पर हैं।

200 टेस्ट की 329 पारियों में 51 शतक और 68 अर्धशतक की मदद से 15,921 रन बनाकर सचिन तेंदुलकर पहले स्थान पर हैं। 159 टेस्ट की 290 पारियों में 39 शतक और 66 अर्धशतक की मदद से 13,551 रन बनाकर इंग्लैंड के जो रूट दूसरे और 168 टेस्ट की 287 पारियों में 41 शतक और 62 अर्धशतक की मदद से 13,378 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग तीसरे स्थान पर हैं। 164 टेस्ट की 286 पारियों में 36 शतक और 63 अर्धशतक की मदद से 13,288 रन बनाकर राहुल द्रविड़ पांचवें स्थान पर हैं।

