कानपुर वॉरियर्स उत्तर प्रदेश कबड्डी लीग में नई फ्रेंचाइजी के रूप में शामिल

कानपुर, 6 अगस्त (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश कबड्डी लीग (यूपीकेएल) के अगले सीजन में नई फ्रेंचाइजी के रूप में कानपुर वॉरियर्स की एंट्री हुई है।

एसजे अपलिफ्ट कबड्डी के स्वामित्व और संचालित की जाने वाली यूपीकेएल राज्य भर में कबड्डी के क्षेत्र में अपना विस्तार जारी रखे हुए है। कानपुर की दीर्घकालिक कबड्डी विरासत, जीवंत युवा सर्किट और प्रतिस्पर्धी खेलों के प्रति बढ़ती रुचि के साथ, कानपुर वॉरियर्स का जुड़ना समावेशिता को गहरा करने और स्थानीय नायकों को सामने लाने के लीग के मिशन में एक मील का पत्थर साबित होगा।

बीए स्पोर्ट्स क्लब एलएलपी के स्वामित्व और संचालन वाली, और उद्यमी भूमिका वोरा के नेतृत्व वाली यह टीम, उत्तर प्रदेश के सबसे उत्साही शहरों में से एक के सांस्कृतिक आकर्षण में कबड्डी को लाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

एसजे अपलिफ्ट कबड्डी के निदेशक और संस्थापक, संभव जैन ने कहा, "यूपीकेएल को हमेशा से जमीनी स्तर के एथलीटों के लिए एक लॉन्चपैड के रूप में देखा गया था, जो कबड्डी को एक गली-मोहल्ले के खेल से एक सुव्यवस्थित पेशेवर पारिस्थितिकी तंत्र में बदल रहा था। सीजन 1 की असाधारण सफलता के बाद, कानपुर टीम का समावेश एथलीटों के लिए एक स्तरीय सीढ़ी बनाने के हमारे दृष्टिकोण को मजबूत करता है।"

यूपीकेएल के विस्तार में एक प्रमुख स्तंभ के रूप में, कानपुर पारंपरिक कबड्डी के गढ़ों को महत्वाकांक्षा और गौरव से प्रेरित उच्च-प्रदर्शन केंद्रों में बदलने की एक साहसिक पहल का संकेत देता है।

कानपुर वॉरियर्स की मालिक भूमिका वोरा ने कहा, "कानपुर जोश, विरासत और कम प्रतिनिधित्व वाली प्रतिभाओं से भरा शहर है, और कानपुर वॉरियर्स के साथ, अब हमारे पास प्रदर्शन, निर्माण और विकास के लिए एक मंच है। यूपीकेएल के माध्यम से, हमारा लक्ष्य रूढ़ियों को तोड़ना, अपने युवाओं का समर्थन करना और कबड्डी को कानपुर की खेल पहचान के केंद्र में रखना है। 'वॉरियर्स' नाम न केवल एथलेटिक दृढ़ता, बल्कि हमारे लोगों की भावना को दर्शाता है। हम एक ऐसा मंच बना रहे हैं जहां कबड्डी केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि पसंद का खेल बने।"

बार्क इंडिया के अनुसार, यूपीकेएल के उद्घाटन सत्र ने 3 करोड़ से ज्यादा टीवी दर्शकों तक पहुंच बनाई और 30 करोड़ से ज्यादा डिजिटल इंप्रेशन हासिल किए। इसमें मुख्य रूप से टियर 2 और टियर 3 के दर्शक थे।

