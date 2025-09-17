खेल

कानपुर: ऑस्ट्रेलिया 'ए' और भारत 'ए' के बीच वनडे सीरीज के लिए ग्रीन पार्क स्टेडियम में तैयारियां शुरू

Sep 17, 2025, 01:12 AM

कानपुर, 16 सितंबर (आईएएनएस)। भारत 'ए' और ऑस्ट्रेलिया 'ए' क्रिकेट टीम के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज खेली जाएगी। तीनों ही मैच कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेले जाएंगे। सीरीज का पहला मैच 30 सितंबर को खेला जाएगा। इसके लिए स्टेडियम प्रशासन ने स्थानीय प्रशासन के सहयोग से तैयारी शुरू कर दी है।

टूर्नामेंट डायरेक्टर संजय कपूर, नोडल अधिकारी डीसीपी सत्यजीत गुप्ता सहित कई बड़े अधिकारी विधि व्यवस्था की जानकारी के लिए मंगलवार को स्टेडियम पहुंचे थे।

संजय कपूर ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "हमारी कोशिश है कि कानपुर की जनता को मैच देखने के दौरान किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। हम चाहते हैं कि दर्शक आएं मैच का आनंद लें और जाएं। इस दौरान सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था रहेगी। दर्शकों के लिए सभी स्टैंड खोले जाएंगे।"

डीसीपी सत्यजीत गुप्ता ने कहा, "मैच के दौरान सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे, इसके लिए पुलिस विभाग ने अलग-अलग टीमें लगाई हैं। स्टेडियम के अंदर और बाहर सुरक्षा बलों की तैनाती के साथ ही ट्रैफिक डायवर्जन प्लान भी तैयार किया जा रहा है, ताकि दर्शकों और खिलाड़ियों को किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े।"

तीन वनडे मैचों की सीरीज के लिए 27 सितंबर को दोनों टीमें कानपुर पहुंच जाएंगी। 28 और 29 सितंबर को दोनों टीमों के खिलाड़ी स्टेडियम में नेट प्रैक्टिस करेंगे। पहला वन डे मैच 30 सितंबर को होगा। दूसरा और तीसरा वनडे 3 और 5 अक्तूबर को खेला जाएगा। सभी मैच दोपहर 1:30 बजे से खेले जाएंगे।

पहले वनडे में भारतीय टीम की कप्तानी रजट पाटीदार करेंगे जबकि शेष दो मैचों में भारतीय टीम की कमान तिलक वर्मा संभालेंगे। तिलक फिलहाल एशिया कप में भारतीय टीम का हिस्सा हैं।

पहले वन मैच के लिए इंडिया ए टीम :

रजत पाटीदार (कप्तान), प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), रियान पराग, आयुष बडोनी, सूर्यांश शेडगे, विप्रज निगम, निशांत सिंधु, गुरजपनीत सिंह, युधवीर सिंह, रवि बिश्नोई, अभिषेक पोरेल (विकेटकीपर), प्रियांश आर्य, सिमरजीत सिंह

दूसरे और तीसरे वन के लिए इंडिया ए टीम:

तिलक वर्मा (कप्तान), रजत पाटीदार (उप-कप्तान), अभिषेक शर्मा, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), रियान पराग, आयुष बडोनी, सूर्यांश शेडगे, विप्रज निगम, निशांत सिंधु, गुरजपनीत सिंह, युधवीर सिंह, रवि बिश्नोई, अभिषेक पोरेल (विकेटकीपर), हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह

--आईएएनएस

पीएके/

