खेल

कनिका का एकमात्र गोल, जूनियर महिला हॉकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया अंडर-21 को हराया

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
Sep 30, 2025, 03:47 AM

कैनबरा, 29 सितंबर (आईएएनएस)। कनिका सिवाच के विजयी गोल की बदौलत भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के अपने तीसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया अंडर-21 टीम पर 1-0 से जीत दर्ज की। यह मुकाबला सोमवार को नेशनल हॉकी सेंटर में खेला गया।

मुकाबले के पहले हाफ में दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। कनिका सिवाच ने मुकाबले के 32वें मिनट महत्वपूर्ण फील्ड गोल करते हुए आखिरकार गतिरोध तोड़कर अपनी टीम को जीत दिलाई।

भारतीय टीम इससे पहले ऑस्ट्रेलिया अंडर-21 टीम के खिलाफ लगातार दो मुकाबले गंवा चुकी थी, लेकिन इस जीत ने टीम में जोश भर दिया है। अब भारतीय टीम इस नई लय को बरकरार रखते हुए इस दौरे के बाकी मैचों में वापसी करने की उम्मीद करेगी।

इससे पहले, शुक्रवार को जूनियर महिला हॉकी टीम कैनबरा के नेशनल हॉकी सेंटर में ऑस्ट्रेलिया दौरे के अपने पहले मैच में 2-3 से हारी।

भारतीय टीम के लिए लालथंतलुआंगी (47वें मिनट) और सोनम (54वें मिनट) ने गोल किए, जबकि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बियांका जुरर (36वें मिनट), एवी स्रांसबी (45वें मिनट) और सैमी लव (59वें मिनट) ने गोल किए।

भारतीय टीम ने अपने दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया अंडर-21 टीम के विरुद्ध 0-5 से हार का सामना किया। इस मुकाबले में भारतीय टीम का प्रदर्शन बेहद खराब रहा।

ऑस्ट्रेलियाई खेमे से मकायला जोन्स ने मुकाबले के 10वें, 11वें और 52वें मिनट तीन गोल दागे। इनके अलावा, सैमी लव ने 38वें मिनट गोल किया। इसके बाद मिगालिया हॉवेल ने 50 वें मिनट गोल दागा।

30 सितंबर और 2 अक्टूबर को भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख हॉकी वन लीग में खेलने वाले क्लब कैनबरा चिल के खिलाफ दो मैच खेलेगी। यह सीरीज दिसंबर में चिली के सैंटियागो में होने वाले एफआईएच हॉकी महिला जूनियर विश्व कप 2025 से पहले भारतीय टीम के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

उम्मीद की जा रही है कि ऑस्ट्रेलिया में शीर्ष स्तरीय टीमों के साथ खेलने से अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों में भारतीय टीम की गुणवत्ता और आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद मिलेगी।

--आईएएनएस

आरएसजी

